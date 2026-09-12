Si hay una ocasión para sacar tus delineados más coloridos, esa es la Noche Mexicana. Esta festividad es la excusa perfecta para dejar atrás el negro y experimentar con trazos atrevidos, destellos y acabados que transformen tu mirada.

Entre música y fiesta, tu delineado debe salirse de lo convencional con estas 5 ideas que aquí te presentamos.

¿Qué delineados hacerte en la Noche Mexicana?

Al estilo tricolor

Aquí el verde se roba el protagonismo:

Comienza dibujando un cat eye verde, que se extienda hacia la sien, y rodéalo con una línea dorada muy fina para darle luz

Leva pequeños acentos en blanco y rojo hacia la parte inferior del ojo

Termina con máscara de pestañas para conseguir una mirada que, prácticamente, dé el grito por sí sola

Tu maquillaje también está invitado a la fiesta mexicana. Foto: Imagen generada con IA

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Listón mexicano

El clásico delineado negro recibe un giro mucho más divertido:

Traza un cat eye intenso

Unos milímetros por encima del párpado, dibuja líneas onduladas en verde, blanco y rojo que se crucen ligeramente entre sí. La idea es conseguir el efecto de un listón en movimiento.

Termina con pestañas postizas y rímel

Este delineado tiene color y brillo para conquistar la Noche Mexicana. Foto: Imagen generada con IA

Fiesta patria en tu mirada

Si el brillo es lo tuyo, aquí puedes llevarlo sin medida:

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Aplica una sombra neutra como base

Coloca pequeñas lentejuelas cosméticas verdes, blancas y rojas siguiendo la forma del párpado

Extiende algunas lentejuelas hacia la esquina exterior para crear una punta visual

Acompaña el diseño con pestañas postizas para que el resultado tenga más impacto

Un trazo puede cambiar todo tu look en esta idea. Foto: Imagen generada con IA

Verde con detalles oro

En esta idea, tres trazos son suficientes para transformar por completo un cat eye:

Empieza con una línea negra intensa

Arriba de la línea, dibuja un segundo delineado dorado siguiendo la misma forma

Corona el diseño con una línea verde más fina y alarga los tres colores hacia la sien para conseguir un efecto escalonado

Sólo pon una capa ligera de rímel, puesto que las pestañas postizas pueden tapar todo el diseño

Esta vez, el dorado se combina con el verde para embellecer tu mirada. Foto: Imagen generada con IA

Lluvia de confeti mexicano

Aquí la fiesta, literalmente, termina alrededor de tus ojos:

Crea un delineado negro alargado como base

Después dibuja pequeños puntos verdes, blancos, rojos y dorados alrededor de la punta.

Juega con distintos tamaños y distribuye los puntos de manera irregular para imitar una lluvia de confeti

Termina con unas pestañas postizas más pobladas en la esquina exterior

Dale a tu mirada un toque muy mexicano con este delineado de confeti. Foto: Imagen generada con IA

¿Cómo hacer que tu delineado dure toda la Noche Mexicana?

Entre el calor, el baile y una celebración que puede extenderse durante horas, conseguir que los delineados permanezcan intactos se convierte en un reto.

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La buena noticia es que algunos ajustes antes, durante y después de aplicar tu maquillaje pueden ayudarte a conservar los trazos definidos y los colores intensos por más tiempo:

Prepara tu párpado eliminando el exceso de grasa y aplica una prebase para conseguir que el delineador encuentre una superficie uniforme para fijarse

Apuesta por fórmulas resistentes al agua y de larga duración, especialmente si sabes que habrá calor y baile

Construye tu delineado con capas finas y deja secar cada una antes de continuar, así evitarás acumulaciones de producto que puedan agrietarse o transferirse al párpado

Pasa cuidadosamente una sombra del mismo tono sobre el delineado una vez que esté seco, ello para intensificar el pigmento y mantenerlo en su sitio

Finaliza tu maquillaje con fijador para prolongar el look

La Noche Mexicana también es una oportunidad para divertirte frente al espejo y llevar tus delineados a tono con le festividad.

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