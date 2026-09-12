El Día de Muertos está cada vez más cerca y el Pueblo Mágico de Atlixco en Puebla, se convertirá en uno de los destinos que querrás visitar durante esa temporada.

Con un desfile temático y espacios para recordar a quienes ya no están, Catrinia combina arte, tradición y fantasía en un mundo lleno de catrinas, alebrijes, música y gastronomía.

El desfile de Catrinia combina personajes míticos y carros alegóricos. Foto: Catrinia/ Daniel Bulnez

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¿Cómo es la experiencia inmersiva Catrinia en Atlixco?

Al pisar Catrinia en Atlixco te adentrarás a un mundo que celebra Día de Muertos, con una experiencia inmersiva y multisensorial en la que, tanto la cultura, el arte y la magia se encuentra en un lugar diseñado para niños y adultos.

Con espacios llenos de color y tecnología que buscan llevarte por un viaje entre la vida, la muerte y una narrativa que honra a quienes ya no están, podrás encontrar diversos atractivos:

Un desfile: con personajes míticos, elementos teatrales y carros alegóricos. Se presenta una historia que entrelaza la vida, la muerte y la imaginación.

Un panteón: retomando la tradición de decorar las tumbas en diferentes regiones de la República mexicana, este espacio cuenta con ofrendas, laberinto de calaveras y tumbas interactivas.

El sendero ancestral: recorre a pie o a bordo del “Tren de los Recuerdos” una zona boscosa iluminada con lucecitas, un túnel de cempasúchil, además de spots para fotos. El paseo continúa hasta el lago de las almas perdidas, donde se levanta una enorme catrina.

El callejón de los muertos: un gran pasaje decorado con cempasúchil y calacas, con un espectáculo de videomapping.

Y, si en Catrinia se te antoja algo para comer, en su mercado encontrarás platillos regionales e internacionales, además de pan de muerto y chocolate caliente. Disfruta de su música en vivo.

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Catrinia es una experiencia inmersiva que toda la familia puede disfrutar. Foto: Catrinia

¿Cuánto cuesta la entrada a Catrinia?

Esta edición de Catrinia en Atlixco contará con tres tipos de entrada:

Clásico: $400 pesos. Incluye desfile general, recorrido en panteón y proyecciones de videomapping.

Preferente: $650 pesos. Además de la entrada al desfile en zona numerada, incluye acceso a recorrido en el panteón, proyecciones de videomapping, túnel del Mictlán, tren de los recuerdos, sendero ancestral y lago de las almas perdidas.

VIP: $900 pesos. Esta entrada ofrece los beneficios de la entrada preferente, además de contar con beneficios como acceso sin filas y zona exclusiva de comida.

Puedes adquirir tus accesos en línea a través de Taquilla Cero o en taquillas físicasdel Centro de Convenciones de Atlixco. Menores a partir de cuatro años pagan entrada.

Además de las experiencias, en Catrinia encontrarás una zona gastronómica. Foto: Catrinia

¿Cuándo será Catrinia en Atlixco?

La experiencia inmersiva de Catrinia en el Pueblo Mágico de Atlixco será del 2 de octubre al 1 de noviembre con funciones principalmente de viernes a domingo entre las 16:00 y las 20:00 horas.

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Te recomendamos llegar con anticipación a la función y en el horario que seleccionaste, ya que este no será repuesto si no llegas a tiempo. Para que puedas planear tu traslado, te compartimos su ubicación:

Centro de Convenciones, Av Nicolás Bravo, 411, centro de Atlixco, Puebla.

Si viajas desde CDMX en automóvil, toma la autopista México-Puebla, la desviación hacia la autopista Vía Atlixcáyotl. El recinto cuenta con estacionamiento cercano.

Si decides tomar autobús, desde la terminal TAPO en CDMX, encontrarás transporte con destino directo a la terminal de Atlixco y posteriormente podrás tomar un taxi al centro de convenciones.

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Llevar ropa cómoda y algo abrigadora, ya que es un recorrido al aire libre y en temporada de lluvias, las noches pueden ser frescas.

Si quieres aprovechar para conocer un Pueblo Mágico y de paso vivir una experiencia diferente durante Día de Muertos, Catrinia puede ser tu próxima escapada a Atlixco.

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