Si estás buscando renovar tu celular por un modelo con características de gama alta sin gastar tanto dinero, Amazon México tiene una oferta que puede resultar especialmente atractiva. Se trata del Huawei Pura 80, un smartphone que destaca por su apartado fotográfico, pantalla OLED y batería de gran capacidad, que actualmente aparece con un importante descuento.

El equipo Huawei Pura 80 de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento se encuentra disponible en Amazon México por $10,999.00, una cantidad que representa una oportunidad para quienes buscan un teléfono potente y con un diseño premium.

¿Por qué vale la pena comprar el Huawei Pura 80?

Uno de sus principales atractivos es la pantalla OLED LTPO de 6.6 pulgadas, con resolución de 2,760 x 1,256 píxeles y una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. Esto permite disfrutar de imágenes fluidas y una experiencia más cómoda al navegar, ver videos, consultar redes sociales o utilizar diferentes aplicaciones.

En el apartado fotográfico, el Huawei Pura 80 incorpora una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañada de un sensor ultra gran angular de 13 MP y un telefoto periscópico de 12 MP con estabilización óptica. También cuenta con zoom óptico de hasta 5.5 aumentos y zoom digital de hasta 50x, características que lo convierten en una alternativa interesante para quienes disfrutan tomar fotografías con el celular.

Para el rendimiento, el smartphone integra el procesador Kirin 9010S, 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Además, funciona con EMUI 15.0 y es compatible con Wi-Fi 7, por lo que ofrece una configuración pensada para usuarios que buscan mantener varias aplicaciones abiertas y aprovechar una conexión inalámbrica rápida.

La autonomía también es uno de sus puntos fuertes. Huawei equipa este modelo con una batería de 5,170 mAh, además de carga rápida HUAWEI SuperCharge de hasta 66 W. De acuerdo con las especificaciones oficiales, el teléfono también cuenta con certificación IP68 e IP69 para resistencia al agua, salpicaduras y polvo bajo determinadas condiciones de laboratorio.

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Por todo ello, el Huawei Pura 80 puede ser una alternativa a considerar si quieres un teléfono con buena pantalla, cámaras versátiles, amplia memoria y batería de gran capacidad. La oferta de Amazon México resulta todavía más interesante para quienes tenían contemplado adquirir un smartphone de estas características y buscan aprovechar un precio considerablemente menor al habitual.

Cabe mencionar que, la disponibilidad y el precio pueden cambiar en cualquier momento, por lo que conviene revisar las condiciones de la oferta antes de realizar la compra.