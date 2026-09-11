¿Tienes libre el fin de semana pero no sabes qué hacer? No le busques más y considera esta lista con actividades en CDMX.

Concierto patrio en el Jardín Escénico

Se acerca el 15 de septiembre, y para ir calentando motores, el Jardín Escénico del Bosque de Chapultepec, a un costado del Auditorio Nacional, prepara un concierto especial.

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes y la Marimba Nandayapa interpretarán canciones tradicionales de México.

Foto: Sectur CDMX

Es el domingo 13, a partir de las 12:00 p.m.

El acceso es gratuito.

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Facebook: ‘Orquesta de Cámara de Bellas Artes’.

Festival de cartonería en Santa María La Ribera

En la Alameda del barrio Santa María La Ribera, frente al icónico Kiosko Morisco, este fin de semana se celebrará el Festival de la Cartonería 2026, en su edición ‘juguete de cartón’.

Lánzate a conocer la labor de los artesanos cartoneros de la CDMX, tómate fotos con los juguetes monumentales, escucha música en vivo y y a los cuentacuentos y participa en algún de los talleres.

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Foto: Sectur CDMX

Sábado y domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada es gratuita. Los talleres van desde los $120 pesos por persona.

Facebook: ‘Cartoneros de la Ciudad de México’.

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Tributo a Juan Gabriel en Pinche Gringo BBQ

Otro plan patrio en CDMX sucederá el fin de semana en el restaurante Pinche Gringo BBQ en la sucursal Patio-Narvarte, donde se le rendirá tributo a uno de los artistas mexicanos más importantes: Juan Gabriel.

Mientras saboreas sus variedades de cortes, hamburguesas y postres, un imitador elevará los ánimos con las canciones más entrañables, populares y pegadoras del ‘Divo de Juárez’.

Foto: Pinche Gringo BBQ

Además, habrá esquites con brisket, mariachi y bebidas especiales.

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Es el domingo 13, desde las 2:00 p.m.

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La entrada es gratuita, aunque el consumo se cobra por separado.

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Facebook: ‘Pinche Gringo BBQ’.

Exposición de boxeo en Palacio Postal

El boxeo es uno de los deportes que más glorias le ha dado a México, así que si eres fan, visita el bello Palacio Postal, a un costado del Palacio de Bellas Artes, donde hace poco se inauguró la exposición ‘Verde y Oro’.

En colaboración con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la muestra destaca algunas de las figuras más importantes del boxeo mexicano e internacional, a través de la exhibición de artículos auténticos como batas, guantes, shorts, cinturones y más.

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Algunos de ellos pertenecieron a Floyd Mayweather, Julio César Chávez, Manny Pacquiao, Jackie Nava, Jorge ‘Travieso’ Arce, Salvador Sánchez y Raúl ‘Ratón’ Macías.

Disponible el fin de semana, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Palacio_Postal’.

Tour de leyendas en Xochimilco

Aún falta para Halloween y Día de Muertos, pero en Xochimilco ya empezaron con los recorridos temáticos, como el de la touroperadora Tlanextli Kayaks.

Ya sea al amanecer o al atardecer, el tour por los canales es a bordo de una trajinera decorada con elementos de Día de Muertos.

Durante el trayecto, disfruta de un pan de muerto y chocolate caliente, de relatos de leyendas e historias tradicionales; visita a una chinampa con spots instagrameables, con danzantes y catrinas. La opción nocturna incluye cena y entrada a la Isla de las Muñecas.

Foto: Tlanextli Kayaks

Disponible el fin de semana en 2 horarios: 4:30 a.m. o 7:00 p.m.

Tiene un costo de $1,100 pesos por adulto y $750 por niño.

WhatsApp: (55) 6481 2638.

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