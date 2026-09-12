¿Te animarías a conocer las historias de miedo de la Ciudad de México al anochecer? Para quienes buscan vivir esta experiencia, el Turibus del Terror ofrece el recorrido ideal.

Solo los más valientes descubrirán las leyendas de la capital y sus casonas embrujadas. Sin duda, es un buen plan para inaugurar la temporada más spooky, y aquí te damos los precios de las entradas.

¿Cómo es el recorrido en el Turibus del Terror?

El Turibus del Terror ofrece un recorrido nocturno por distintos puntos de la CDMX, en los que puedes conocer su historia y leyendas urbanas de la mano de un guía.

Esta experiencia contempla paradas en sitios rodeados de misterio e historias espeluznantes, como el Hotel Posada del Sol, la Casa Negra, la Casona de Fidel y la Casa del País de los Duendes.

Con el Turibús del Terror conocerás escenarios misteriosos de la CDMX. Foto: Turibus/ Iván Stephens

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En el recorrido también convives con personajes tenebrosos -zombies, vampiros, demonios y otras criaturas sobrenaturales-, quienes realizan dinámicas interactivas, actividades sorpresa y sí, te hacen experimentar uno que otro susto.

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¿Cuánto cuesta el recorrido en el Turibus del Terror?

El boleto del Turibús del Terror tiene un precio de $799 pesos por persona. Esta tarifa aplica tanto para adultos como para menores (deben ir acompañados de un adulto) y personas con credencial INAPAM.

La entrada incluye:

Traslado de ida y regreso a las casonas del terror abordo de un Turibus

Cena con hamburguesa, papas y bebida

Coordinador de grupo

Seguro de viajero a bordo

El recorrido en el Turibús del Terror se ambienta con personajes de miedo. Foto: Turibús

¿Cuándo son los recorridos del Turibus del Terror en CDMX?

¡Una noche de ultratumba te espera en el Turibus del Terror! Los recorridos están disponibles para las siguientes fechas, con salidas desde las 19:00 a las 23:00 horas:

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Octubre: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31.

Noviembre: 1 y 2

Reserva tus entradas en el sitio oficial del Turibus, seleccionando la fecha y hora. Llega 30 minutos antes del abordaje. El punto de encuentro es el Ángel de la Independencia.

Al ser un tour nocturno, lleva ropa cómoda y abrigadora.

Este recorrido es solo para valientes y disfrutan gritar de miedo.

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