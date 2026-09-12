Si alguna vez has conectado un cable USB y te has preguntado por qué la pieza de plástico que está dentro del conector es blanca, negra, azul o amarilla, debes saber que su color no está ahí solamente por estética.

En ciertos casos, dicho indicador te puede dar pistas sobre la generación del estándar, la velocidad de transferencia de datos o ciertas funciones relacionadas con la carga.

Sin embargo, el color no es un código que permita conocer todas las características de un cable con solo mirarlo. Esto es importante porque aquellos que tienen una apariencia similar pueden ofrecer un rendimiento diferente, sobre todo al transferir fotografías, videos o archivos pesados.

Por ello, observar la pequeña lengüeta de plástico que se encuentra dentro del conector te ofrece una primera pista sobre sus características. Aquí te las explicamos.

¿Porqué los cables USB son de diferentes colores?

Azul

Los indicadores de colores comenzaron a usarse para distinguir a las diferentes generaciones de un cable USB estándar, mismas que han ido aumentando su velocidad y capacidad con el paso del tiempo.

Esta característica es especialmente útil en los conectores USB-A, los tradicionales de forma rectangular. De acuerdo con USB Implementers Forum (USB-IF), organismo encargado de las especificaciones del estándar, el azul fue implementado para identificar los conectores USB 3.0 y diferenciarlos de los USB 2.0.

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En promedio, suele alcanzar velocidades de hasta 5 Gbps, por lo que son una mejor opción cuando necesitas transferir información rápidamente.

Los cables USB de color azul son frecuentes en en memorias USB y unidades de almacenamiento externo, especialmente cuando quieres mover fotografías, videos o varios archivos al mismo tiempo.

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Blanco

¿Tienes un cable USB con la pieza interior de color blanco? Entonces pertenece a las primeras versiones del estándar.

Los conectores blancos suelen estar relacionados con el USB 1.0 y USB 1.1, ambos capaces de alcanzar velocidades de transferencia de hasta 12 Mbps. Para aquella época era suficiente, pero hoy pueden quedarse cortos para determinadas tareas.

Principalmente, estos cables se utilizaban con dispositivos que no necesitaban transferir grandes cantidades de información, como teclados y ratones.

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Si encuentras con uno es poco probable que te pueda servir para transferir fotografías, videos o archivos pesados.

Negro

En cambio, el color negro suele estar relacionado con el USB 2.0, una generación que todavía es posible encontrar en diversos dispositivos.

Su velocidad máxima teórica llega a los 480 Mbps, lo que en su momento representó una mejora importante frente a las primeras versiones.

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Y aunque puede funcionar para conectar periféricos como teclados, ratones o impresoras, también puede presentar limitaciones al transferir archivos de gran tamaño.

Los USB blancos corresponden a las primeras generaciones del estándar. Foto: Pixabay

Turquesa

Los conectores turquesa, que suelen estar relacionados con USB 3.1 Gen 2, alcanzan una velocidad máxima de 10 Gbps, el doble que el USB 3.0 o identificado por el color azul.

Esta diferencia se nota, particularmente, al transferir videos en alta resolución, fotografías o grandes cantidades de archivos.

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Rojo o naranja

Si encuentras un cable o puerto USB con la pieza interior color rojo o naranja, debes tener un poco más de cuidado al interpretar su significado.

A diferencia de otros colores, estos pueden variar según el fabricante y el dispositivo. Por ejemplo, en algunos casos se utilizan para distinguir conexiones con mayor velocidad o funciones especiales.

Y algo similar ocurre con el color amarillo. En ciertos equipos, este tono sirve para identificar puertos que pueden seguir proporcionando energía incluso cuando la computadora está suspendida o apagada. Dicha función, conocida como “Always On”, permite cargar otros dispositivos sin necesidad de mantener el equipo encendido.

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Los cables USB con el interior rojo o naranja pueden variar de significado según el fabricante. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! El color de los cables USB puede darte una primera pista sobre su generación, velocidad o alguna de sus funciones.

No obstante, es importante destacar que no existe una regla universal que permita conocer todas sus características con solo mirar el conector. Algunos tonos pueden tener significados diferentes dependiendo del fabricante.

Así que, si quieres saber qué tan rápido puede transferir datos un cable o cuánta energía puede proporcionar, lo mejor es revisar sus especificaciones.

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