Si estás pensando en cambiar de plancha, quizá no tengas que gastar miles de pesos para conseguir un buen resultado. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) analizó 23 modelos de 11 marcas y encontró varias opciones que obtuvieron la calificación global de “Excelente”.

Este estudio evaluó aspectos relacionados con el desempeño de estos electrodomésticos, como la capacidad de planchado, el tiempo de calentamiento, la distribución y conservación de la temperatura, el sistema de vapor, el rociador, el deslizamiento de la suela y la seguridad.

¿Qué evaluó PROFECO en las planchas?

Para determinar las calificaciones, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sometió distintos modelos de planchas a distintas pruebas. Entre ellas se encuentran la capacidad de planchado, el tiempo que tarda cada aparato en calentarse, la uniformidad de la temperatura de la suela y el funcionamiento del termostato.

También se revisó que estos electrodomésticos tengan el sistema de vapor, el golpe de vapor, el rociador y qué tan fácilmente se desliza la suela sobre la ropa. Además, se consideraron aspectos relacionados con la seguridad y la información que los fabricantes proporcionan al consumidor.

Por eso, una calificación “Excelente” no depende únicamente de qué tan rápido se caliente una plancha o de cuántos watts tenga. El resultado considera diferentes características de funcionamiento.

Elegir una plancha adecuada puede facilitar una de las tareas más comunes del hogar. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las planchas mejor calificadas por PROFECO?

Entre los modelos que alcanzaron la evaluación global de “Excelente” aparecen opciones de distintos precios. Esto demuestra que el costo del aparato no necesariamente determina su desempeño.

Una de las más accesibles es la Taurus Cleo M91809900 IPX1, que obtuvo esta calificación con un precio de referencia de $249.30 pesos. También destaca la Black+Decker IRBD300, de 1,200 watts, cuyo precio promedio reportado fue de $299 pesos.

Otra alternativa que llamó la atención fue la Atvio Home ES2550, de 1,700 watts, con una evaluación global de “Excelente” y un precio promedio de $444.50 pesos. En las pruebas destacó por su desempeño de planchado y eficiencia del vapor.

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También aparece la CHI 13113, aunque en este caso el precio es considerablemente mayor, con alrededor de $2,459 pesos. El modelo obtuvo una evaluación “Excelente” en el estudio de PROFECO.

¿Vale la pena pagar más de 2,000 pesos por una plancha T-Fal frente a una de menos de 500?

Uno de los comparativos que más llama la atención es el de Atvio Home frente a T-Fal, la cual tuvo una evaluación global “Excelente” y un precio promedio de $444.50 pesos. En cambio, la T-Fal FV8064X0 analizada por PROFECO costaba alrededor de $2,492 pesos y recibió una calificación global de “Muy Bueno”.

Esto no significa que la Atvio Home sea superior a todas las planchas T-Fal ni que una marca sea mejor que otra. La comparación corresponde únicamente a los modelos que fueron analizados por PROFECO y a los resultados obtenidos en sus pruebas.

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De hecho, el estudio muestra que pagar más no garantiza automáticamente una mejor evaluación. La diferencia entre modelos puede estar en aspectos específicos de su funcionamiento, como la uniformidad de la temperatura o la conservación del calor.

La Atvio Home ES2550 destacó en el estudio por combinar un precio accesible con una calificación global “Excelente”. Foto: Captura de pantalla

¿Conviene comprar la plancha más cara?

Los resultados del estudio de PROFECO muestran que el precio por sí solo no es suficiente para determinar qué plancha ofrece el mejor desempeño.

Entre los modelos analizados hay opciones de menos de 500 pesos que alcanzaron “Excelente”, mientras que algunos aparatos de mayor precio recibieron evaluaciones inferiores. Por ello, antes de elegir una plancha conviene revisar qué funciones necesitas y, sobre todo, comparar su desempeño más allá de la marca o el costo.

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Si buscas una opción económica, modelos como la Taurus Cleo, Black+Decker IRBD300 y Atvio Home ES2550 destacan por haber obtenido la calificación global más alta en este estudio.

Al final, revisar este tipo de comparativos puede ayudarte a evitar pagar de más por un electrodoméstico que no necesariamente tendrá un mejor desempeño.

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