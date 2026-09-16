[Publicidad]
Carlos Álvarez podría tener minuto este sábado con el América, ni más ni menos que en el Clásico Nacional frente a las Chivas del Guadalajara.
Las expectativas son altas, pero mientras llega su ansiado debut, el refuerzo español de las Águilas ya recibió “la bendición” de la leyenda americanista Carlos Reinoso.
“Me da mucho gusto... esa la usó (Álvaro) Fidalgo y la usó tu servidor. Te deseo lo mejor y bienvenido a México”, le dijo el histórico chileno al joven futbolista europeo, durante un encuentro que tuvieron en las instalaciones del Club América, en Coapa.
Lee también Cuauhtémoc Blanco y Juan Manuel Márquez arremeten contra la carrera del Canelo Álvarez: Puro flancito
“Sí, me dijo que tú se la heredaste”, respondió sonriente Álvarez, en la charla que captó el periodista de TUDN Julio Ibáñez.
“Haga lo que sabe. Un placer conocerlo y qué bueno que va a usar el ocho, le va a dar suerte”, advirtió el exatacante azulcrema, quien fue campeón con las Águilas como jugador y como director técnico.
[Publicidad]
“Va a ser una cuarta parte de lo que hiciste vos. Muchas gracias. Encantado. Un grande”, finalizó un tímido Carlos Álvarez, quien avanza en su adaptación con el América, luego de su arribó a la Ciudad de México, el pasado 5 de septiembre.
Lee también Antonio Carlos Santos 'enciende' el Clásico Nacional con guiño a las Chivas
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Repartidor lleva explosivo oculto en bolsa de regalo y estalla antes de ser entregado; video enciende debate
Nación
En fotos, así se vivió el desfile cívico-militar este 16 de septiembre; participaron 16 mil efectivos y 99 aeronaves
Universal Deportes
Rafael Márquez cita a Miguel Herrera y revela la clave del éxito: "Hay que trabajar, trabajar"
Estados
Fallece diputada local de Hidalgo, Olivia Alarcón; pertenecía a la bancada de Nueva Alianza