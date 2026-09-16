Carlos Álvarez podría tener minuto este sábado con el América, ni más ni menos que en el Clásico Nacional frente a las Chivas del Guadalajara.

Las expectativas son altas, pero mientras llega su ansiado debut, el refuerzo español de las Águilas ya recibió “la bendición” de la leyenda americanista Carlos Reinoso.

“Me da mucho gusto... esa la usó (Álvaro) Fidalgo y la usó tu servidor. Te deseo lo mejor y bienvenido a México”, le dijo el histórico chileno al joven futbolista europeo, durante un encuentro que tuvieron en las instalaciones del Club América, en Coapa.

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Álvaro Fidalgo "intervino" en el fichaje de Carlos Álvarez con el América - Fotos: Imago7 | EL UNIVERSAL

“Sí, me dijo que tú se la heredaste”, respondió sonriente Álvarez, en la charla que captó el periodista de TUDN Julio Ibáñez.

“Haga lo que sabe. Un placer conocerlo y qué bueno que va a usar el ocho, le va a dar suerte”, advirtió el exatacante azulcrema, quien fue campeón con las Águilas como jugador y como director técnico.

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“Va a ser una cuarta parte de lo que hiciste vos. Muchas gracias. Encantado. Un grande”, finalizó un tímido Carlos Álvarez, quien avanza en su adaptación con el América, luego de su arribó a la Ciudad de México, el pasado 5 de septiembre.

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