Una de las figuras en la historia del América, Antonio Carlos Santos, habló para la cadena de televisión ESPN y, en sus declaraciones, enfatizó que Chivas vive un mejor presente que las Águilas de cara al Clásico Nacional del próximo fin de semana.

El exfutbolista señaló que Guadalajara llega al partido del sábado con mejores argumentos y destacó el crecimiento futbolístico del conjunto rojiblanco durante las últimas campañas, incluso después de la pérdida de su principal goleador, Armando González.

“Pues yo digo que Chivas es mucho mejor equipo, sin apasionamiento, sin poner mi corazón adelante”, señaló Santos al analizar el momento de ambos clubes.

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FOTO: MEXSPORT

Para Carlos Santos, una de las principales virtudes de Chivas es su capacidad para mantener el nivel y encontrar nuevas alternativas en jugadores jóvenes y futbolistas surgidos de su cantera.

“Chivas, futbolísticamente, viene de dos torneos, no sienten ninguna falta del futbolista que fue el mejor futbolista. El goleador del equipo fue vendido. Hoy Chivas tiene un jugador como Camberos, tiene buenos futbolistas que están surgiendo de la cantera y están respondiendo al entrenador”, explicó.

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A pesar de colocar a Chivas por encima del conjunto de Coapa, Antonio Carlos Santos reconoció que el inicio del certamen mexicano favoreció al América, especialmente por las condiciones de su calendario.

“Los primeros partidos sí lo favorecieron, porque el América nunca salió del Estadio Azteca”, comentó.

América perdió el fin de semana 4-3 ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Banorte y ahora tendrá una prueba de fuego este sábado a las 21:15 horas, cuando reciba a Guadalajara, que llega después de golear 3-0 a Pumas en el Estadio Akron.

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