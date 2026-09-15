El torneo Apertura 2026 de la Liga MX está por entrar a la mitad de su fase regular y la cima de la tabla de posiciones continúa disputándose; ahora las Chivas del Guadalajara han tomado el liderato.

Luego de su goleada (3-0) sobre los Pumas, el Rebaño de Gabriel Milito tomó el primer lugar de la clasificación con 17 puntos; seguido del Toluca y las Águilas del América, cada uno con 16 unidades y con un juego menos.

Cruz Azul, tras su victoria (4-3) sobre los azulcrema saltó hasta la cuarta posición con 15 puntos. Los otros cuatro lugares que conforman los puestos de Liguilla son:

Gallos Blancos de Querétaro, el León, Xolos de Tijuana y el Puebla; los cuatro equipos con 13 puntos.

Esta noche el liderato podría cambiar de color y ser tomado por los Diablos Rojos, que visitan al Puebla, en duelo pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026.

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Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX

El América, Querétaro, Xolos de Tijuana y Rayados de Monterrey son otros equipos que tienen un partido menos.

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