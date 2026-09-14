León encontró un importante triunfo sobre el Atlético de San Luis, al vencerlo 2-0 en el Nou Camp para cerrar la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.

La noche fue totalmente de Diber Cambindo. El delantero colombiano se lució con un doblete que selló la victoria para los Panzas Verdes ante su afición.

En la primera parte no se vivieron tantas jugadas de peligro, sino hasta los últimos minutos del primer tiempo. Los potosinos tuvieron en los pies de Sebastián Pérez Bouquet el primer tanto, pero el mediocampista no logró batir a Óscar García, quien reaccionó de gran manera.

Arcila encontró una buena oportunidad desde fuera del área. El colombiano se quedó con las ganas de gritar el gol debido a la intervención de Daniel Lajud.

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"¿GOL? ¡GOOOOOOOOL DE LA FIERAAAAAAA!"



Cambindo aprovechó que el balón quedó en el área y anotó el primero. #León 1-0 #SanLuis | #LigaMX pic.twitter.com/e0ZG5490tp — FOX (@somos_FOX) September 15, 2026

Los Esmeraldas encontraron el primero del juego al minuto 48. Cambindo aprovechó que el balón quedó dentro del área potosina, tras un tiro de esquina, para ganarle el frente a su marcador y definir de zurda.

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León controlaba el juego, aunque le costaba generar mayores acciones de peligro. Era inmensamente superior al equipo visitante y la recompensa llegó al minuto 71.

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Fernando Beltrán se lució con un estupendo pase para Diber, quien ingresó al área y, con dos toques, mandó el esférico al fondo de la red para hacer el 2-0.

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La victoria colocó a León en la sexta posición con 13 unidades; el San Luis cayó hasta el antepenúltimo puesto con sus seis puntos.