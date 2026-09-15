El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se reforzará la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, una región altamente golpeada por la violencia y los asesinatos.

Por medio de redes sociales, el titular de la SSPC detalló que bajo dichas instrucciones, se integran un total de 800 elementos de la dependencia, así como mil que forman parte de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El objetivo de su arribo en la entidad es reforzar la seguridad que ya se mantiene con personal de la Defensa en la región. Cabe destacar que actualmente la Secretaría de la Defensa mantiene un gran despliegue en Sinaloa y aún queda pendiente que informe el número de refuerzos destinados específicamente a Mazatlán.

"El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado", compartió el secretario de Seguridad en su cuenta de X.

Cabe destacar que pese al refuerzo de la seguridad en la ciudad de Mazatlán, los ataques en la región siguen afectando a las y los ciudadanos. Entre los más recientes actos violentos se encuentran tres asesinatos en distintos puntos y un ataque con arma blanca.

Ante la violencia criminal, el fin de semana miles de ciudadanos marcharon por las calles de Culiacán para exigir que regrese la paz en la entidad.

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