El nuevo iPhone 18 Pro ya es una realidad y los usuarios que quieren estrenar uno de los smartphones más avanzados de Apple ya pueden buscarlo en tiendas autorizadas. En México, la preventa comenzó el pasado 12 de septiembre a las 6:00 de la mañana, mientras que la disponibilidad oficial está programada para el 18 de septiembre.

Entre las versiones que más pueden llamar la atención se encuentra el iPhone 18 Pro de 256 GB, una alternativa pensada para quienes buscan el modelo Pro sin tener que pagar el costo de las capacidades de almacenamiento superiores.

Apple establece un precio inicial de $29,999.00 para determinadas configuraciones de 256 GB, por lo que puede ser una opción interesante para quienes desean renovar su celular por uno de los equipos más recientes de la marca.

¿Cómo reservar el iPhone 18 Pro de 256 GB en Amazon México?

Si estás esperando comprar el nuevo teléfono de Apple mediante Amazon México, el proceso es bastante sencillo. Sin embargo, es importante verificar que la publicación corresponda al modelo correcto, ya que pueden aparecer diferentes capacidades, colores y vendedores.

Paso 1. Ingresa a Amazon México

Lo primero es entrar a Amazon México desde la aplicación o el navegador y escribir en el buscador términos como “iPhone 18 Pro 256 GB”.

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Paso 2. Identifica el modelo correcto

Una vez que aparezcan los resultados, revisa cuidadosamente que se trate del iPhone 18 Pro y no del iPhone 18 Pro Max. También debes seleccionar la capacidad de 256 GB y el color que prefieras.

El nuevo iPhone 18 Pro está disponible en cuatro acabados: negro, plata, glaciar y borgoña, por lo que conviene revisar la variante antes de continuar con la compra.

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Paso 3. Revisa quién vende y quién envía el equipo

Antes de reservar, revisa la información que aparece en la ficha del producto. Lo ideal es comprobar quién es el vendedor y quién se encargará del envío, además de consultar la fecha estimada de entrega.

Este punto es especialmente importante cuando se trata de un teléfono recién lanzado, ya que la disponibilidad puede cambiar rápidamente dependiendo de la demanda.

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Paso 4. Selecciona la opción de reserva

Si la publicación de Amazon México muestra una opción de preventa o reserva, selecciónala y continúa con el proceso habitual de compra.

Amazon te mostrará el importe correspondiente y, dependiendo de las condiciones disponibles en ese momento, las alternativas de pago que puedes utilizar.

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Paso 5. Confirma tu dirección y método de pago

Comprueba que la dirección de entrega sea correcta y selecciona el método de pago que quieras utilizar. Antes de confirmar, revisa nuevamente el modelo, almacenamiento, color, precio y fecha estimada de entrega.

Paso 6. Confirma el pedido

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Finalmente, completa la operación. Guarda la confirmación del pedido para poder consultar posteriormente el estado de la reserva y la fecha de entrega.

¿Por qué vale la pena considerar el iPhone 18 Pro?

El nuevo smartphone de Apple llega con varias mejoras importantes. Entre ellas destaca su cámara Fusion principal de 48 MP con apertura variable, que permite tener mayor control sobre la profundidad de campo y la iluminación al tomar fotografías.

También incorpora el nuevo chip A20 Pro, una cámara de vapor para mejorar el rendimiento sostenido y una Dynamic Island más pequeña. Además, el equipo funciona con iOS 27 y es compatible con las funciones de Apple Intelligence disponibles en el sistema.

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Otro punto a considerar es que el iPhone 18 Pro de 256 GB ofrece una capacidad suficiente para usuarios que almacenan fotografías, aplicaciones, videos y documentos, pero que no necesitan llegar a las versiones de 512 GB, 1 TB o 2 TB.