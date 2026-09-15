Washington. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció una asociación estratégica con la empresa Nvidia para incorporar más inteligencia artificial (IA) en las escuelas, en pleno debate sobre la regulación y los riesgos de esta tecnología.

Durante una visita a una escuela de primaria de Carolina del Norte, la esposa del presidente, Donald Trump, anunció un acuerdo por el que Nvidia proporcionará licencias de StudyFetch durante cuatro años a mil 500 estudiantes y donará 100 kits de desarrollo Jetson Nano a escuelas del condado de Ashe.

Los kits son pequeños ordenadores de bajo consumo capaces de procesar datos localmente y utilizarse, por ejemplo, para impulsar robots autónomos.

"Sueñen a lo grande y usen estas herramientas de IA para construir algo nunca antes visto. Quizás alguno de ustedes cree el próximo gran robot. Y si lo hacen, ¡no olviden traerlo a la Casa Blanca para mostrármelo!", expresó ante los alumnos.

Polémica por los riesgos que representa la IA

El anuncio se produce en plena polémica sobre los riesgos de esta tecnología, después de que los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieran en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Administración de Trump por temor a que China tome la delantera en este sector.

El propio Trump llamó el lunes al presidente de Nvidia, Jensen Huang, y lo interrumpió durante un foro para desestimar los temores sobre los riesgos de la inteligencia artificial.

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La semana pasada, el investigador de IA, Jacob Coxon, dimitió de Anthropic y OpenAI y acusó a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad durante esta década.

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ss/mcc