Queda poco más de un mes para que se lleve a cabo la Carrera Panamericana, una de las competencias de ruta más importantes del mundo y uno de los pilares de la categoría Gran Turismo. A lo largo de su historia, “La Pana” ha ayudado a construir el legado de marcas como Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y Porsche.

La Carrera Panamericana, conocida por muchos como “La Pana”, llamó la atención del mundo desde sus primeras ediciones. En 1950 se convirtió en uno de los grandes espectáculos automotrices de la época, al reunir a algunos de los mejores pilotos y autos de las marcas que competían en aquellos años.

En aquella primera etapa, los participantes recorrían más de 3,200 kilómetros sobre el recién terminado tramo mexicano de la carretera Panamericana, que atravesaba el país desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.

Emilio Velázquez protagoniza fuerte accidente en la Carrera Panamericana 2025 / Foto: Alberto Vargas / EL UNIVERSAL

¿Cuándo es la Carrera Panamericana 2026?

Con el paso de los años, “La Pana” ha cambiado y la edición de este año arrancará el 16 de octubre desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para concluir en Zacatecas después de 7 días de competencia.

Para esta edición se tiene contemplado un recorrido de aproximadamente 3,900 kilómetros, de los cuales cerca de 530 kilómetros corresponden a tramos de velocidad, mientras que alrededor de 3,300 kilómetros serán de tránsito.

En total, la competencia pasará por 172 municipios y, por primera vez, tendrá una escala en Morelos.

Ricardo Cordero acecha el liderato de la Carrera Panamericana 2025 / Foto: Cortesía GHR Motorsport

Esta será la ruta de la Carrera Panamericana

La edición número 39 de la época moderna de la Carrera Panamericana comenzará en Tuxtla Gutiérrez y recorrerá distintos puntos del país antes de llegar a Zacatecas, donde se conocerá a los ganadores.

La ruta contempla pasos por:

Veracruz

Ciudad de México

Puebla

Querétaro

Guanajuato

San Luis Potosí

Antes de llegar a la meta final en Zacatecas.

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Hay que recordar que la Carrera Panamericana tuvo un periodo de pausa y posteriormente regresó a las carreteras mexicanas. Desde entonces, la competencia ha mantenido parte de la esencia.

Pero los cambios para este año no sólo están relacionados con la ruta. La competencia también tendrá nuevas incorporaciones dentro de sus categorías.

Fotos: Benito Martínez

Novedades en la Carrera Panamericana 2026

Pero no sólo hay cambios en la ruta, también habrá novedades dentro de la competencia. La categoría Sport & Classic Tour, que ya tiene 5 años como parte de La Pana, tendrá este año un nuevo formato al pasar de una categoría de exhibición a un rally de regularidad.

Con este cambio, la Carrera Panamericana continúa ampliando las posibilidades para los participantes que buscan formar parte de esta competencia, que año con año reúne autos clásicos, deportivos y algunos de los modelos que han marcado la historia del automovilismo.

Así, “La Pana” se prepara para una nueva edición en las carreteras mexicanas, manteniendo una fórmula que combina autos históricos, velocidad y algunos de los caminos más exigentes del país.

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