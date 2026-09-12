Elegir las llantas de un automóvil no debería reducirse a buscar las más económicas o las que tengan una apariencia atractiva, puesto que se trata de un componente fundamental para el funcionamiento y la seguridad del vehículo.

Al ser el punto de contacto con el camino y proporcionar adherencia, al momento de reemplazarlas o adquirir unas nuevas se deben considerar aspectos como sus dimensiones, capacidad de carga y hasta el tipo de terreno.

Hoy te compartimos algunas claves para identificar los neumáticos adecuados, con base en las recomendaciones de los expertos.

¿Qué considerar para elegir unas llantas de auto?

Medida

Lo ideal es mantener la medida de llantas con las que el automóvil salió de fábrica. Dicha información puede consultarse en la etiqueta ubicada en el costado de la puerta, en la tapa del tanque de gasolina o en el manual.

Dimensión

De acuerdo con Michelin, los números y letras del costado de un neumático indican sus características Y se leen así:

205/55 R17

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El primer número corresponde al ancho de la sección en milímetros

El segundo es la relación entre la altura del costado y el ancho

La letra R señala una construcción radial

El número final indica el diámetro del rin en pulgadas

El índica de carga es el peso máximo que una llanta puede soportar. Foto: Unsplash

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Índice de carga y de velocidad

Según explica Bridgestone, el índice de carga señala el peso máximo que puede soportar una llanta individual. Y índice de velocidad, como su nombre lo señala, es la velocidad máxima a la que el auto puede soportar esa carga.

Tipo de uso o terreno

Un vehículo utilizado en ciudad no necesita los mismos neumáticos que uno destinado a caminos todoterreno o a situaciones que demanden mayor desempeño.

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Cada categoría responde a diferentes necesidades de conducción, entre ellas:

Neumáticos de turismo: para vehículos de uso cotidiano o que realizan trayectos prolongados

Neumáticos de alto desempeño: dirigidos a autos que hacen recorridos prolongados y con cargas elevadas

Neumáticos performance: destinadas a automóviles deportivos

Neumáticos todoterreno: pensados para vehículos que circulan fuera del asfalto, por ejemplo, caminos con terracerías

Neumáticos run-flat: para vehículos con grandes cargas

Gas para el inflado

Inflar las llantas con aire convencional es preferible en autos de uso cotidiano, debido a que ofrece ventajas como un precio accesible y mayor disponibilidad. Sin embardo, los niveles tienen que revisarse de manera frecuente.

Y con el nitrógeno, sus moléculas son más grandes que el oxígeno y producen mayor estabilidad; asimismo, se calienta menos en trayectos largos. En cambio, sus desventajas son que es más costoso y es difícil encontrarlo en las estaciones o talleres.

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También considera el tipo de gas con el que vas a inflar las llantas de tus autos. Foto: Unsplash

La mejor llanta no necesariamente es la más cara ni la que ofrece mayores prestaciones, sino la que corresponde a las especificaciones de tu automóvil. En caso de duda, tu referencia principal debe ser el manual del propietario.

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