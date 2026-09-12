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El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, confió en que el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 permitirá no sólo la estabilidad de las finanzas públicas, sino que se incremente el empleo y el bienestar de los mexicanos.
Subrayó que en la propuesta que presentó al Congreso de la Unión el Poder Ejecutivo Federal, no se plantea el incremento de los impuestos para el siguiente año.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que el peso está en su mejor momento y que México registra una balanza comercial favorable, además de ser uno de los países que menos aranceles pagan, a pesar de la política arancelaria impulsada por la administración de Estados Unidos.
Subrayó que el consumo se incrementó gracias al billón de pesos de los programas sociales aplicados en las comunidades más pequeñas y que en materia educativa más de 20 millones de jóvenes estudiantes reciben una beca.
Enfatizo que además de estabilidad económica, en México hay estabilidad social y política; además, los ciudadanos son libres de opinar y de manifestarse.
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