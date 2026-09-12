SANTOS BRAVOS es el 'latin group' formado por cinco jóvenes latinos que abrirá los tres primeros conciertos de la residencia de Shakira en Madrid, los días 18, 19 y 20 de septiembre, y reconocen a EFE en una entrevista que cuando se enteraron, hace unos meses, se volvieron "absolutamente locos".

Se lo comunicaron hace pocos meses en un 'show' de Amazon Music Sessions y, nada más terminar, "Gabi le marcó enseguida a su mamá, Alejandro también, bueno, y todos, porque es algo impresionante y un honor", asegura el mexicano Kenneth, el benjamín del grupo, de solo 16 años.

Entre risas, el estadounidense con raíces mexicanas Drew aprovecha para decir que todas sus madres son "muy fans" de la artista colombiana y que para ellos es "inspiración".

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SANTOS BRAVOS nació hace diez meses en México. Sus cinco integrantes -Drew, Gabi, Kenneth, Alejandro y Kauê, de Estados Unidos-México, Puerto Rico, México, Perú y Brasil respectivamente-, se presentaron a un 'reality show' homónimo en el que entrenaban con la metodología del K-Pop y resultaron ser los ganadores.

Tuvieron su debut en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el principal recinto de espectáculos del país, frente a 10 mil personas y desde entonces su carrera ha ido creciendo a pasos agigantados.

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"Cantábamos todos los días, bailábamos todos los días desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche. Un día de entrenamiento era como una semana para nosotros, una locura", cuenta Gabi ante las atentas miradas de sus compañeros.

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Y añade que, desde que salieron del programa, "todo ha sido una montaña rusa de emociones" y reconoce que no han tenido tiempo "ni de pensar", y ahora menos que actuarán junto a Shakira.

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Además de participar en la residencia de la colombiana en la capital española en sus tres primeras fechas, esta banda, el primer grupo de pop latino de HYBE Latin America, la compañía surcoreana, ya se hizo con dos Premios Juventud: a la Nueva Generación Masculina y al Grupo o Dúo Favorito del Año.

La unión de diferentes personalidades y culturas

Alejandro explica que, por el momento, hay muchas personas que les ayudan a crear sus canciones y sus coreografías, aunque no se olvida de resaltar que Drew, quien además de cantante es bailarín desde hace años, se implica mucho en coreografiar.

No obstante, el peruano sostiene que su meta es que sus canciones lleguen a ser escritas por ellos "completamente" y coreografiadas "por Drew, por los chicos, por todos nosotros".

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"Como somos latinos, nos gusta mucho la unión", resuelve Alejandro, a quien reafirma Gabi, que asegura que aprenden "todos de todos, todos los días", y que absorben "mucho de lo mejor de cada uno".

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El brasileño Kauê dice, además, que se puede ver a simple vista que son un grupo de cinco chicos "con personalidades muy diferentes entre sí, con formas de hablar diferentes, culturas...", y que precisamente es eso lo que les hace ser más fuertes al unirse.

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"Gabi, que tiene una forma de hablar que ninguno de nosotros tiene; Drew que baila como nadie; Ale, que escribe como nadie; Kenneth, que tiene un carisma "fuera de este mundo" y además actúa...", enumera Kauê, de quien Kenneth dice que "canta como nadie".

Lo más fácil y lo más difícil

Preguntados por lo que está siendo lo más fácil de formar parte de SANTOS BRAVOS, Alejandro toma la palabra y revela que, al contrario de lo que "se suele pensar" sobre la convivencia diaria de un grupo de chicos, "lo más fácil del trabajo es convivir con ellos" porque son "hermanos".

"Hay grupos que capaz no se llevan bien y eso es algo muy difícil de lidiar, pero nosotros siempre, siempre nos queremos mucho y nos deseamos lo mejor", asegura el peruano, que rápidamente bromea al decir que todos están "en una relación".

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Y lo más difícil para ellos, asegura Kenneth, además de levantarse a las cinco de la mañana, ha sido sacrificar aspectos de su vida para perseguir el sueño de ser artistas.

Sacrificaron el separarse de sus familias, explica el mexicano, "el ya no estar en el lugar en donde nacieron o por ejemplo, Gabi, que estaba en la universidad y se sacrificó al dejarla".

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El puertorriqueño recuerda, por su parte, que para ellos es "muy importante ser lo más humildes posible" y afirma que se ayudan unos a otros si ven "que uno se va arriba" y tratan "de bajarlo".