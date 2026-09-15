A nueve meses de su rescate, el Gobierno de la CDMX puso en marcha el proceso de adopción de los perritos del Refugio Franciscano.

Las personas interesadas en brindar un hogar a alguno de los ejemplares deberán ingresar a la plataforma: amaresadoptar.cdmx.gob.mx, para encontrar las fichas de los perritos, que incluyen una fotografía e información de cada ejemplar, por ejemplo, sexo, talla y edad. De acuerdo con la página, el nombre que aparece en esta ficha fue asignado para fines de identificación. La persona adoptante podrá elegir el nombre definitivo de su nuevo compañero.

Al dar clic en las fichas, aparece el apartado para llenar el formulario de adopción, el cual pide datos como nombre del solicitante, dirección y algunas preguntas para conocer si la persona puede brindar las mejores condiciones al animalito, por ejemplo, si cuenta con trabajo, si está a favor de la esterilización y cuántos días a la semana puede brindar actividad física y juego al ejemplar.

Al presentar la plataforma, la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, precisó que la plataforma cuenta con un autofiltro para que las personas interesadas reflexionen sobre sus condiciones de vida, tiempo disponible y capacidad para asumir los cuidados que requiere un animal de compañía. Al ingresar, los interesados deberán responder un cuestionario de adopción y pasar por una revisión de la solicitud.

El procedimiento también incluye una visita al domicilio de la persona solicitante y una convivencia con el perro seleccionado en el lugar donde se encuentra resguardado. Si el proceso resulta favorable, se firma el contrato de adopción, se realiza el traslado del animal a su nuevo hogar y se da seguimiento periódico.

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mahc/LL