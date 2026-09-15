Un juez federal de Estados Unidos dictaminó el martes que el nombre del presidente Donald Trump no puede volver a añadirse al exterior del centro cultural Kennedy Center, en contra de los deseos de su nueva junta directiva, que trató de eludir una orden anterior en igual sentido.

El fallo se produce justo cuando la junta (que Trump ha llenado de aliados) tiene previsto reunirse para considerar el cierre de emergencia del centro por obras de renovación, alegando motivos fiscales y de seguridad.

"En pocas palabras", escribió el juez Christopher Cooper en su decisión, la junta "no puede instalar memoriales para el presidente Trump ni para nadie ni nada más en el Kennedy Center sin la aprobación del Congreso".

Cooper había ordenado previamente que se retirara el nombre de Trump del exterior del Kennedy Center y anuló la decisión de la junta del año pasado de renombrar la institución como "Trump-Kennedy Center".

Los trabajadores retiraron el nombre de Trump del edificio en junio, pero los andamios y lonas han permanecido desde entonces.

El mes pasado, la junta avanzó con un plan para añadir un nuevo letrero en el edificio que rezaría: "Renovado y restaurado por el presidente Donald J. Trump".

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Cooper afirmó el martes que ese plan violaba su fallo anterior.

Mientras tanto, la junta tenía previsto reunirse el martes y votar sobre un posible cierre del centro por varios años para acometer importantes renovaciones solicitadas por Trump.

Centro Kennedy está en bancarrota, reporta el Washington Post

Los directivos del Kennedy Center, que han tratado de agregar el nombre del presidente Donald Trump a esta prestigiosa institución en la capital estadounidense, afirman que se enfrenta a la bancarrota y a un posible cierre en cuestión de días, informó The Washington Post el domingo.

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De acuerdo con documentos obtenidos por el Washington Post, se espera una votación de la junta directiva del centro sobre si cierra o no el edificio principal del centro de artes escénicas de Washington, bajo necesidades financieras y de seguridad.

Los responsables advierten en los documentos que el Centro "podría quedarse sin capacidad para pagar la nómina o los contratos rutinarios de mantenimiento en cuestión de semanas", informó el Post.

El Post informó que la expectativa de recaudación era de 124 millones de dólares de los 220 millones proyectados en el presupuesto, "dejando un déficit de aproximadamente 23 millones de dólares, incluso después de importantes recortes de gastos" en el último año fiscal.

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El propio edificio sufrió daños tras una fuerte tormenta a principios de este mes, cuando "una sección de yeso del techo (...) se desprendió en el Gran Vestíbulo y cayó unos 60 pies (18 metros)", reportó el Post.

Una serie de artistas han cancelado allí sus conciertos en respuesta a la toma de poder de Trump, mientras que medios televisados estadounidenses han afirmado que las entradas al Centro Kennedy han caído a sus niveles más bajos desde la pandemia de covid.

Junta directiva acuerda cerrar el Centro Kennedy

La junta directiva del Centro Kennedy de Washington, designada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este martes cerrar el edificio para iniciar unas obras de renovación, en medio de una disputa legal por los intentos de rebautizar la institución de artes escénicas con el nombre del mandatario republicano.

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"La Junta Directiva del Centro Kennedy acordó hoy, casi por unanimidad, cerrar el edificio por motivos de seguridad y para poder iniciar el proceso de reconstrucción", confirmó el propio Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El republicano anunció que el cierre se producirá "de inmediato", aunque las obras de renovación no podrán comenzar hasta que avance el proceso judicial sobre el intento de incorporar su nombre al centro.

La junta directiva sostiene que el edificio principal del Centro Kennedy sufre problemas estructurales que suponen un peligro para el público y los trabajadores de la institución, y que el recinto se encuentra al borde de la insolvencia por falta de fondos.

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También argumenta que, si Trump no figura en el nombre de la institución, el centro perderá un activo clave para recaudar los fondos necesarios para superar su crisis financiera.

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