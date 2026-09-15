Por unanimidad, el pleno del Senado autorizó el ingreso de 139 elementos armados del Ejército de Estados Unidos a territorio nacional para participar en labores de adiestramiento en la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua.

En ejercicio de la facultad que otorga el artículo 76, fracción 3 de la Constitución Política, la Cámara Alta concedió autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum “para permitir el ingreso de 139 militares extranjeros a territorio nacional, a efecto de que participen en el ejercicio especializado conjunto, que se realizará del 20 al 30 de septiembre del año 2026, en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento Santa Gertrudis, Chihuahua”.

El decreto aprobado establece que la delegación militar extranjera pertenece a la 101 División Aerotransportada del Ejército de EU.

“Su ingreso a territorio nacional será con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América, que arribará a la 5º Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, el 20 de septiembre de 2026, y retornará su país de origen el 30 de septiembre de 2026”.

El contingente del Ejército de Estados Unidos ingresará a México a bordo de una aeronave del vecino país y con autorización para que cada uno de los 139 militares porte armamento, el cual no se especifica.

Hace unos meses, el gobierno de Maru Campos en Chihuahua generó polémica por el ingreso de agentes de la CIA de EU para destruir uno de los narcolaboratorios más grandes sin autorización de la Federación.

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