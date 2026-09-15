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Esta día, los mexicanos celebran una de las fiestas patrias más grandes con la conmemoración del Grito de Independencia que pondrá la fiesta a lo ancho y largo del país.
Como cada año, el Zócalo de la Ciudad de México será el escenario principal para festejar un año más de la Independencia de México, por lo que contará con diversas actividades a lo largo del día, para culminar con el acto presidencial más importante de este mes, el Grito de Independencia, llevado a cabo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el balcón presidencial en Palacio Nacional.
Sigue el minuto a minuto de las fiesta patria que se celebra este 15 de septiembre y no te pierdas los aspectos más importantes tanto sociales como políticos.
Nación 02:30 PM
¿Qué está prohibido ingresar a la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo?
A 10 horas de que comience el Grito de Independencia, policías de la Ciudad de México empezaron un operativo en cuadrantes del Centro Histórico. Revisan mochilas y bolsas de transeúntes que buscan entrar al Zócalo capitalo y evitan el paso de latas, aerosoles, cigarros y bebidas alcohólicas.
Nación 02:27 PM
Cierres viales por el Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hay cierres a la circulación alrededor de la plancha del Zócalo capitalino.
Nación 02:26 PM
¿A qué hora será el Grito de Independencia?
A las 22:50, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional.
Nación 02:25 PM
¿Qué artistas se presentarán en el Zócalo este 15 de septiembre?
Entre los artistas que se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México están José Alfredo Jiménez Medel a las 20:00 horas, Legado de Grandeza a las 20:15 horas, y Grupo Intocable a las 21:45 horas.
Aquí puedes ver la transmisión EN VIVO del Grito de Independencia
Así fue el primer Grito de Independencia de Sheinbaum; soberanía y mujeres históricas caracterizaron sus arengas
apr
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