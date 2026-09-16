Chilpancingo, Gro. - Por lo menos 94 locales en el Mercado Central de Acapulco fueron siniestrados la madrugada de este miércoles.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 4 de la mañana, inició el incendio en las zonas de flores y zapatos del mercado central.

El incendio, según las autoridades, consumió 75 locales de zapatos y 15 de flores. También resultaron afectados comercios semifijos, además de ferreterías y de papelerías.

En el mercado se desplegó una operación con más de 100 bomberos, policías y soldados del Ejército y la Guardia Nacional para sofocar el incendio.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 4 de la mañana, inició el incendio. 15/09/2026. | Foto: Especial.

También participaron en la sofocación del incendio pipas particulares, ante la insuficiencia de los bomberos.

El incendio provocó una columna de humo que podía verse desde distintos puntos del puerto. Los trabajos de sofocación terminaron alrededor de las 12 del mediodía.

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De acuerdo a las autoridades, el incendio pudo haber sido provocado por un cortocircuito en la instalación eléctrica del mercado central.

Alrededor de las 3 de la tarde, el incendio se reactivó. Al mercado central regresaron los bomberos para intentar sofocarlo. Luego de que fue controlado el incendio, comenzaron los trabajos de limpieza. Trabajadores de la Dirección de Servicios Municipales sacaron láminas metálicas, escombro, tierra, productos quemados, fierro.

Según las autoridades, el incendio consumió 75 locales de zapatos y 15 de flores. 15/09/2026. | Foto: Especial.

Para los trabajos de limpieza utilizaron maquinaria pesada.

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Autoridades municipales informaron que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron diligencias para determinar la causa del incendio.

Los incendios en el mercado central de Acapulco son recurrentes. En octubre del 2024, un incendio afectó a unos 25 locales provisionales; en junio del 2023, un incendio destruyó 500 locales que obligó a las autoridades a la reconstrucción de toda el área de venta de pescado y mariscos. Sin embargo, esa reconstrucción aún no está concluida.

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JACL/cr