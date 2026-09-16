Chilpancingo, Gro.- Con la participación de elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Armada de México, corporaciones estatales y estudiantes, se realizó en Chilpancingo el desfile cívico-militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Durante la ceremonia previa al desfile, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) dijo que México es una nación “libre, independiente y soberana” y sostuvo que la autoridad debe responder a las necesidades de la población.

Ante familias reunidas en la avenida Vicente Guerrero, la mandataria reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad, protección civil y auxilio, y señaló que su tarea debe centrarse en proteger la vida de la población.

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Elementos del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea participaron en el desfile cívico-militar por el aniversario de la Independencia. Foto: Especial

“La soberanía dimana del pueblo y la patria es primero, México es y seguirá siendo una nación libre, independiente y soberana”, expresó.

Salgado Pineda también recordó que el movimiento iniciado hace 216 años cuestionó una sociedad marcada por los privilegios y la desigualdad. En ese contexto, destacó la participación de mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra.

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La gobernadora señaló que la participación de las mujeres continuó incluso después de la muerte de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, y resaltó también el papel de personajes vinculados con el sur del país, como Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana y Antonia Nava.

Durante su mensaje, hizo referencia a Chilpancingo como uno de los lugares donde se definió parte del proyecto político de la nación y recordó a Vicente Guerrero, a quien señaló como una figura clave para la consumación de la Independencia desde Iguala.

Posteriormente, las familias que se concentraron a lo largo de la avenida Vicente Guerrero presenciaron el paso de los contingentes participantes en el desfile.

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Elementos del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea participaron en el desfile cívico-militar por el aniversario de la Independencia. Foto: Especial

De acuerdo con el reporte presentado durante la ceremonia, participaron 646 elementos de tropa, dos jefes y 10 oficiales, cuatro banderas de Guerra, cuatro binomios canófilos y 34 vehículos militares.

También desfilaron 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, acompañados por 34 vehículos de instituciones estatales, además de mil 900 estudiantes, directivos y docentes de planteles educativos y una asociación de charros.

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