Pachuca, Hgo.- Más de 30 mil personas se reunieron en la Plaza Juárez para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una ceremonia encabezada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar (Morena).

Desde el balcón, el mandatario estatal lanzó las tradicionales arengas en honor a los personajes que participaron en la lucha independentista y posteriormente incluyó referencias a Hidalgo y a la transformación.

“Hidalguenses: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Juan Aldama! ¡Viva Josefa Ortiz! ¡Viva Julián Villagrán! ¡Viva Leona Vicario!”, expresó.

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Menchaca Salazar también lanzó vivas a la Independencia Nacional, a la Transformación y al Estado de Hidalgo, antes de cerrar con el tradicional “¡Viva México!”.

La ceremonia se realizó ante miles de hidalguenses que acudieron a la Plaza Juárez para participar en los festejos patrios y recordar el inicio de la lucha por la independencia y soberanía del país.

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