La Magdalena Contreras celebró las Fiestas Patrias con cinco ceremonias del Grito de Independencia en una misma noche, llevando la conmemoración a distintos puntos de la demarcación, entre ellos, a los pueblos originarios.

El primer grito de la noche se realizó alrededor de las 21:00 horas en San Jerónimo Aculco–Lídice. Una hora más tarde, alrededor de las 22:00 horas, se llevaron a cabo las ceremonias en San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocotepec y la Unidad Independencia.

La conmemoración culminó a las 22:55 horas, cuando el alcalde Fernando Mercado salió al balcón del edificio de la Alcaldía para encabezar el Grito principal ante las y los contrerenses reunidos en la explanada.

Tras el tradicional Grito se realizó el espectáculo de juegos pirotécnicos acompañado de mariachi, y la celebración continuó con la presentación de Luis Alfonso Partida “El Yaki”, quien encabezó el cierre musical de la noche.

La Magdalena Contreras realiza cinco ceremonias del Grito de la Independencia. Foto: Especial

Los festejos se realizaron en San Jerónimo Aculco–Lídice, San Nicolás Totolapan y San Bernabé Ocotepec, tres pueblos originarios de La Magdalena Contreras; además de la Unidad Independencia y la Explanada de la Alcaldía, sede de la ceremonia principal.

Celebran fiestas patrias con ceremonia y desfile

La jornada patria comenzó desde la mañana del 15 de septiembre con una ceremonia cívica y desfile, y continuó por la tarde con actividades artísticas y culturales en diferentes puntos de la demarcación. En la Explanada de la alcaldía participaron talento local, Esencia del Bolero, Saya, La Malquerida y La Auténtica de Jerez, entre otros artistas.

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La Magdalena Contreras realiza cinco ceremonias del Grito de la Independencia. Foto: Especial

Las celebraciones también contaron con programación propia en cada comunidad: KMB La Sonora y Orquesta La Típica, en San Jerónimo; Tributo a Niche, en San Nicolás; Los Capitanes de la Banda, en San Bernabé; y Los Yes-Yes, en la Unidad Independencia.

Más de 5 mil personas participaron en las distintas sedes de las Fiestas Patrias en La Magdalena Contreras.

De acuerdo con el balance de las autoridades de la alcaldía, la jornada concluyó con saldo blanco.

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