El caso de Iván Mondragón Meza de 33 años se viralizó en redes sociales, luego de que familiares y amigos exigieran justicia y el esclarecimiento de los hechos, tras ser detenido por presunta sustracción de menores en Quintana Roo.

De acuerdo con el testimonio de la usuaria Zaire Romero, pareja del señalado, en la plataforma de Instagram, el viajero Mondragón Meza habría ayudado a una mujer de nombre Fátima Aldana Gil y su hija, Emma Solís Aldana a llegar a la capital mexicana desde Cancún.

No obstante, el hombre fue detenido el pasado 10 de septiembre en la entrada de su domicilio en la alcaldía de Coyoacán, y fue trasladado al día siguiente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, luego de ser acusado por supuesta desaparición forzada. El caso ha desatado gran indignación en redes sociales.

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Foto: iStock

¿Por qué fue acusado Iván Mondragón?

Según lo explicado por a joven en redes, Iván habría explicado que realizaría un road trip desde Cancún hasta Ciudad de México del 14 al 16 de agosto, siendo este tipo de viajes en carretera en auto o motocicleta uno de sus pasatiempos.

Al enterarse del viaje, la hermana de uno de sus amigos de la universidad, de nombre Fátima, le pidió un aventón para ella y su hija de 3 años hasta la Ciudad de México, el sábado 15 de agosto, llegando a su destino al día siguiente. No obstante, Iván desconocía que existía un conflicto legal entre la mujer y su expareja, relacionado con la custodia de la menor.

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Días más tarde, se percató que existía una ficha de búsqueda para Fátima y Emma, tras ser reportadas como desaparecidas y haberse activado la Alerta Amber, por lo que decidió contactar al padre de la menor, Eliezer Solís, indicándole el lugar donde las había dejado exactamente.

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"Jamás imaginamos que terminaría señalado como responsable de algo", detalló.

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El 12 de septiembre se habría llevado a cabo una audiencia en Quintana Roo, donde se presentaron evidencias para comprobar la inocencia de Iván, incluyendo un video proporcionado por los padres de Fátima, donde aclara que salió voluntariamente con la niña, debido a la situación de violencia física y psicológica que enfrentaba.

"Él no hizo nada, no hizo nada malo. Nadie nos forzó a irnos... Yo me fui por mi propia voluntad. Lo hice por miedo, por todas las amenazas de mi expareja", señaló.

Tras revelarse este testimonio, se habría descartado su participación en el delito, ordenando su puesta en libertad. Sin embargo, fue trasladado al centro penitenciario de Cancún y permaneció incomunicado varias horas.

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Al día siguiente se les comunicó que se habría girado una nueva orden de aprehensión, relacionada con la presunta sustracción de menores, abriendo paso a una segunda audiencia para el 15 de septiembre. Por ello, sus familiares y seres queridos exigen a las autoridades en redes que su caso sea revisado y se pruebe su inocencia a través de las pruebas y testimonios ya conocidas, incluyendo la declaración de Fátima.

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