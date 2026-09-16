Amazon México tiene una oferta que puede resultar atractiva. Se trata de la ASUS Chromebook CM14, una laptop que actualmente se encuentra con un descuento del 48%, por lo que su precio baja a menos de 5 mil pesos.

La ASUS Chromebook CM14 destaca por ofrecer una configuración enfocada en las actividades del día a día, con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, además de utilizar ChromeOS como sistema operativo. La promoción puede representar una alternativa para quienes necesitan un equipo funcional para clases, videollamadas, documentos y navegación web.

¿Por qué vale la pena comprar la ASUS Chromebook CM14?

Uno de los puntos que más llaman la atención es su pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, con acabado mate y frecuencia de actualización de 60 Hz. Esto permite contar con un espacio adecuado para trabajar con documentos, consultar páginas web o reproducir contenido multimedia.

En su interior incorpora un procesador MediaTek Kompanio 540 de ocho núcleos, con una velocidad máxima de hasta 2.6 GHz. A esto se suman 8 GB de RAM, una cantidad que resulta adecuada para utilizar aplicaciones y pestañas del navegador en las tareas habituales.

Para el almacenamiento, ASUS integra 128 GB, mientras que el sistema operativo es ChromeOS, la plataforma de Google diseñada para trabajar principalmente con aplicaciones y servicios basados en la nube.

En conectividad también ofrece características actuales, como Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Además, cuenta con HDMI y varios puertos para conectar accesorios y dispositivos externos. La ficha del producto señala también audio SonicMaster.

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Su configuración no está orientada a sustituir una laptop de alto rendimiento para edición profesional de video, videojuegos exigentes o tareas que demanden una gran capacidad gráfica. Sin embargo, para actividades cotidianas puede ofrecer una combinación de pantalla Full HD, 8 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB.

Como sucede con las promociones de Amazon, el precio, disponibilidad y porcentaje de descuento pueden cambiar sin previo aviso. Por ello, conviene revisar el precio final antes de completar la compra.