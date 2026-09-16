Dos demandas presentadas ante los tribunales de California exigen a un museo polaco y otro estadounidense la devolución de obras de arte confiscadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, siendo las primeras acciones legales impulsadas por la reciente aprobación de nuevas leyes que facilitan los reclamos por el patrimonio cultural saqueado.

Ambos casos fueron presentados esta semana ante un tribunal de Los Ángeles para reclamar dos obras de arte, incluyendo acuarelas pintadas bajo coacción en Auschwitz y obras maestras del siglo XVI, según las demandas a las que tuvo acceso este miércoles Los Angeles Times.

La primera denuncia corresponde a las hijas de una superviviente de Auschwitz contra el Museo y Memorial de Auschwitz-Birkenau en Polonia para recuperar las acuarelas que su madre se vio obligada a pintar para el médico nazi y criminal de guerra Josef Mengele.

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En el segundo caso, la Federación Judía del Gran Los Ángeles demandó al Museo Norton Simon, ubicado en la ciudad de Pasadena, en California, para solicitar la devolución del díptico 'Adán y Eva', dos obras maestras del siglo XVI pintadas por Lucas Cranach el Viejo.

Las demandas se producen tras las leyes aprobadas por el estado de California y el Congreso de Estaos Unidos para reforzar las reclamaciones internacionales sobre arte robado a través de la eliminación de trabas y técnicas legales que durante décadas impidieron a las víctimas del Holocausto y a sus descendientes recuperar sus bienes.

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Ambos casos se libraron sin éxito para los demandantes en el pasado y se presentaron de nuevo ante los tribunales en víspera del vencimiento del plazo establecido por la ley de California para presentar reclamos ante obras de arte con ubicaciones conocidas desde hace mucho tiempo, de acuerdo con el periódico.

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