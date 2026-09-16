Inspirados por sus hermanos mayores que pertenecen a las Fuerzas Armadas y por la historia nacional, Matías, Eder, Yael, Josman, Diego y Marty, se levantaron por la madrugada para asistir al Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México, pues sueñan con ser soldados y servir al país.

Con diferentes edades y desde el Estado de México, Querétaro, Puebla, Oaxaca y alcaldías de la periferia de la capital, los niños admiradores del Ejército Mexicano, la Armada de México (Marina) y la Fuerza Aérea Mexicana, ya tienen claro que desean ser pilotos, personal naval o policías. De hecho, esta no es la primera vez que asisten al desfile anual y portan con orgullo uniformes hechos a la medida, armas de juguete y accesorios para simular ser elementos militares.

“Yo quiero ser policía”, dice Yael de 6 años, mientras que su hermano Santiago, de 7, quiere ser soldado desde que tiene memoria. A las 08:00 horas de este miércoles, llegaron a Paseo de la Reforma con su mamá Karina, quien los alienta a seguir sus sueños y los toma en serio como lo que son: futuros miembros de las Fuerzas Armadas: “Desde que están chiquitos les gusta todo esto”, cuenta.

Niños de visten con ropa militar durante el desfile cívico-militar (16/09/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Al ver las instituciones militares, Josmar de 11 años, recuerda a sus hermanos mayores Johana y Jesús, cadetes de infantería y miembros del Heroico Colegio Militar. El niño porta un traje especial de camuflaje, utilizado por francotiradores y que fue confeccionado originalmente para su hermana. Hoy, lo usa con la esperanza de crecer y convertirse en soldado, mientras tanto, observa el paso de cientos de elementos que desarticulan artefactos explosivos, son rescatistas, bomberos, personal médico y pilotos.

Niños buscan conmemorar las labores de elementos de seguridad durante el desfile por el Día de la Independencia (16/09/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Para Marty, la historia de México ha sido un pilar para su crecimiento, sus padres Iván y Angelina describieron que desde que es muy pequeño muestra fascinación por las películas bélicas, estudia a diario sobre la Revolución Mexicana y la Independencia, pero también acontecimientos como la Revolución Francesa además de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A sus 9 años, el niño todavía no sabe qué estudiar; sin embargo, se ve parte de alguna institución que defienda la soberanía e integridad nacional.

A sus cinco años, Eder Castillo ya participa activamente en el homenaje de su kinder: es parte de la banda de guerra junto a su hermanita de cuatro años. Hoy usa un trajecito del Ejército Mexicano y esperó por horas el inicio del desfile; a su paso, elementos de las Fuerzas Áreas lo saludaron y dedicaron sonrisas y aplausos por su actitud de respeto y atención hacia el acto militar: “Me gusta mucho marchar, me encantan los tanquecitos y los infantes”, asegura.

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Niños buscan cumplir su sueño de ser militares cuando sean grandes (16/09/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Matías siente profunda admiración por los pilotos aviadores y navales y espera algún día volar por los cielos de todo México ¿y por qué no? También recorrer el inmenso océano Pacífico para formar parte de una tripulación, pero primero, cumplirá 10 años este mes patrio. Desde Avenida Juárez, observó a los paracaidistas de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y se asombró por los grandes tanques y vehículos imponentes que recorrieron la Ciudad de México.

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