Cuernavaca.- Un grupo de estudiantes universitarias irrumpió en el desfile cívico-militar por la Independencia de México para protestar contra la violencia feminicida y exigir justicia para las mujeres víctimas. Luego leyeron un pronunciamiento y mencionaron 13 estudiantes asesinadas y dos en proceso de búsqueda, desde 2016. El último nombre de la lista es Claudia Tacoronte, de origen español, acuchillada el sábado pasado en el municipio de Cuautla, oriente del estado.

La manifestación ocurrió en la esquina de las calles Hidalgo y Galeana, donde integrantes de la Resistencia Estudiantil, promotoras del paro de labores por más de dos meses en la UAEM tras el feminicidio de dos de sus compañeras, rompieron el cerco policial y se tendieron sobre el pavimento para representar a las mujeres asesinadas y visibilizar la violencia que enfrentan las morelenses.

Por algunos minutos, elementos policiales intentaron impedir el paso del contingente. Ante ello, algunas jóvenes se quitaron parte de la ropa, se recostaron sobre la calle y se arrojaron pintura como parte de la protesta.

La manifestación ocurrió en la esquina de las calles Hidalgo y Galeana, donde integrantes de la Resistencia Estudiantil rompieron el cerco policial. Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

Minutos después, las manifestantes avanzaron hacia el Palacio de Gobierno, donde lanzaron consignas para exigir justicia y mostraron cartulinas con mensajes como “Queremos prevención, no militarización”.

Durante la protesta, la gobernadora Margarita González Saravia y algunos integrantes de su gabinete se retiraron momentáneamente de sus lugares, y desde el público algunas personas pidieron a las autoridades escuchar a las estudiantes “¡Escúchenlos, pueden ser sus hijos!”, se oyó entre los asistentes al desfile.

La protesta se prolongó aproximadamente diez minutos y posteriormente, las estudiantes se retiraron del lugar y el desfile continuó con su recorrido habitual. Enseguida los funcionarios regresaron al balcón para observar el paso del contingente de instituciones educativas.

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