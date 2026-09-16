San Cristóbal de las Casas, Chis.- Una explosión de pirotecnia sin control, durante el Grito de Independencia en el municipio de Palenque en el norte de Chiapas, dejó a cuatro personas con lesiones leves, informó la Secretaría de Protección Civil.

En videos que circulan en redes sociales se puede apreciar el momento que la pirotecnia empieza a explotar sin ningún control; familias corren son sus hijos, mientras otros tratan de llegar a comercios cercanos para resguardarse.

Solo un vendedor de dulces y chicles, que se encontraba sentado en el parque, parece no inmutarse ante la quema de los cohetes.

“Protección Civil Municipal ya brinda atención a las personas heridas, quienes presenta principalmente lesiones en la espalda y se encuentran estables, sin lesiones que comprometan su integridad física”, aseguró la Secretaría.

Se desconoce el momento en que los cohetes y luces explotan sin control.

En Tuxtla Gutiérrez, paramédicos y brigadas de socorro atendieron 30 casos de desvanecimiento de personas durante la concentración de la plaza central, donde se concentraron para el tradicional grito del 15 de septiembre que encabezó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

[Publicidad]

En el área fueron desplegados tres módulos de atención, nueve ambulancias y una fuerza de tarea de 298 elementos de diferentes corporaciones.

En Cintalapa se incendia adorno patrio

Por otro lado, durante la quema de pirotecnia en Cintalapa, se registró el incendio de un adorno que se encontraba en la fachada de la presidencia municipal, por lo que elementos de la Policía Municipal y Protección Civil procedieron a delimilitar el área y sofocar las llamas. “No se reportaron personas lesionadas”, abundó la dependencia.

Ley seca en Oxchuc

Así también, previo a las fiestas patrias, después de una asamblea autoridades y pobladores tzeltales de las 188 comunidades y 27 barrios de la cabecera del municipio de Oxchuc, gobernado por usos y costumbres, establecieron una ley seca permanente.

[Publicidad]

Oscar Gómez López, agente auxiliar municipal de la comunidad Fracción Yelaw Lum, dijo que el acuerdo se estableció después de que dos jóvenes mujeres fallecieron el 3 de este mes arrolladas por un vehículo que conducía una persona ebria.

Afirmó que pobladores de la cabecera municipal estan dolidos por ese hecho. El tema "agarró fuerza", la gente empezó a opinar que se aplicara la ley seca.

La asamblea determinó, asimismo que se multará con 300 mil pesos a quienes expenden bebidas alcohólicas o drogas en el municipio.

[Publicidad]

Las cervezas y botellas de licor aseguradas en operativo la noche del lunes 14 fueron destruidas en la plaza central de Oxchuc.

Te puede interesar

Conmemoran a Niños Héroes lanzando a menor desde balcón de presidencia de Ameca, Jalisco; Secretaría de Educación no se ha pronunciado

[Publicidad]

Rescatan a seis perritos en situación de maltrato en Hidalgo del Parral, Chihuahua; hallan a varios más sin vida

Alex Fernández cancela su presentación por el Grito de Independencia en Culiacán; presentó una emergencia médica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

cdm