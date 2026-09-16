Para encabezar su segundo Grito de Independencia como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo portó un vestido cuyo bordado fue realizado artesanalmente por integrantes del Taller de Bordado Biulú, conformado por artesanas muxe de Juchitán, Oaxaca.

La prenda, elaborada especialmente para la ceremonia del 15 de septiembre, fue diseñada por Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres, mientras que la confección estuvo a cargo de Saúl Mosqueda.

El bordado, proveniente del Istmo de Tehuantepec, fue realizado completamente a mano con aguja de gancho, una técnica artesanal característica de la región.

Claudia Sheinbaum Pardo da su segundo Grito de Independencia en Palacio Nacional. Foto: Especial

En los trabajos participaron Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, artesanas muxe de Juchitán.

El atuendo estuvo integrado por una falda negra y una parte superior de gran riqueza floral, cuyos colores y motivos resaltaron durante la ceremonia en el balcón central de Palacio Nacional.

Con esta elección, Sheinbaum volvió a recurrir a la creación de artesanas mexicanas para una de las ceremonias más representativas del calendario cívico nacional.

[Publicidad]

El año pasado, durante su primer Grito, también utilizó un diseño elaborado con bordado artesanal, aunque en aquella ocasión el trabajo provenía de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala.

Te puede interesar

"Viva un México soberano"; Sheinbaum dedica arengas a pueblos indígenas, afrodescendientes y a migrantes

[Publicidad]

Vestidos con playeras de la Selección, cientos de personas acuden al Zócalo; se alistan para dar el Grito de Independencia

Desfile del 16 de septiembre será vigilado con mil 328 cámaras del C5; en el recorrido hay botones de auxilio y altavoces, reportan

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

js