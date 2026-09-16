Nación | 16-09-26 | 07:15 | Actualizada | 16-09-26 | 07:16 |

Para encabezar su segundo Grito de Independencia como presidenta de México, portó un vestido cuyo bordado fue realizado artesanalmente por integrantes del Taller de Bordado Biulú, conformado por artesanas muxe de Juchitán, Oaxaca.

La prenda, elaborada especialmente para la ceremonia del , fue diseñada por Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres, mientras que la confección estuvo a cargo de Saúl Mosqueda.

El bordado, proveniente del Istmo de Tehuantepec, fue realizado completamente a mano con aguja de gancho, una técnica artesanal característica de la región.

Claudia Sheinbaum Pardo da su segundo Grito de Independencia en Palacio Nacional. Foto: Especial
Claudia Sheinbaum Pardo da su segundo Grito de Independencia en Palacio Nacional. Foto: Especial

En los trabajos participaron Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, artesanas muxe de Juchitán.

El atuendo estuvo integrado por una falda negra y una parte superior de gran riqueza floral, cuyos colores y motivos resaltaron durante la ceremonia en el balcón central de Palacio Nacional.

Con esta elección, Sheinbaum volvió a recurrir a la creación de artesanas mexicanas para una de las ceremonias más representativas del calendario cívico nacional.

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El año pasado, durante su primer Grito, también utilizó un diseño elaborado con bordado artesanal, aunque en aquella ocasión el trabajo provenía de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala.

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