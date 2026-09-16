La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" del bloque europeo y llamó a aumentar la cooperación en tecnología, defensa y energía.

Canadá y la Unión Europea estrecharon sus vínculos en los últimos tiempos, en respuesta a la creciente hostilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia quienes solían ser sus aliados tradicionales.

"Me gustaría trabajar con usted en abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE", declaró Von der Leyen a Mark Carney, suscitando una ovación de pie en la cámara.

El estatuto de miembro asociado no está jurídicamente definido por los tratados de la Unión Europea.

Sin embargo, Alemania propuso este estatuto para Ucrania y sugirió que le permitiría asistir a reuniones y cumbres europeas, aunque sin derecho a voto.

Tanto la UE como Canadá se vieron afectados por los aranceles y las amenazas territoriales de Estados Unidos, así como por la competencia de China.

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"En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está fortaleciendo sus relaciones con socios de confianza", señaló por su parte la oficina de Carney en un comunicado.

Las conversaciones con Von der Leyen se centraron en áreas como los minerales críticos, la energía, la defensa, la investigación y el desarrollo, y las tecnologías avanzadas, agregó.

Carney, primer jefe de un gobierno extranjero en asistir a un discurso sobre el estado de la Unión, deberá tomar la palabra el jueves ante los eurodiputados en Estrasburgo.

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Canadá, en plena guerra comercial con el gobierno de Trump, está en busca de nuevos socios.

Europa, por su parte, cuyas relaciones con Washington también son tensas, busca apoyo a su estrategia de reequilibrio entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos.

Reinventar alianzas

Von der Leyen sostuvo que es tiempo de avanzar desde una cooperación centrada en el comercio hacia una "alianza por el futuro" más amplia, y "llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible".

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"Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto", declaró.

"Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común", agregó la dirigente europea.

"Vemos el mundo con los mismos ojos, de la IA al cambio climático, del Ártico a la geopolítica", destacó Von der Leyen, quien llamó a Ottawa y Bruselas a "construir" un "futuro común".

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Canadá y la UE son socios económicos gracias a un acuerdo comercial que propició un aumento de más de 75% en su intercambio "en menos de una década", según von der Leyen.

La jefa de la UE consideró "urgente reinventar nuestras alianzas", al abogar por una perspectiva de miembro asociado para Canadá.

El país norteamericano se convirtió este año en la primera nación no europea en unirse a un programa de préstamos para defensa.

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Ottawa también espera alcanzar un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones financiar proyectos canadienses de minerales críticos, dijo a la AFP el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson.

Tras las conversaciones con Von der Leyen, Carney tiene previsto trasladarse a Reino Unido para reunirse con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham.

Asistirá también a un partido de fútbol entre Everton y Wolverhampton, antes de regresar a Estrasburgo para su discurso del jueves.

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"Creemos que el poder no pertenece al más fuerte, el más rico o el más ruidoso, sino a todos nosotros. Las democracias son libres de escoger con quien trabajar", declaró Von der Leyen.

"Compartimos un océano, un conjunto de valores, una manera de ver el mundo. Y ahora construiremos también nuestro futuro compartido", agregó.

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