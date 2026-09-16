Los principales indicadores sobre la incidencia del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) "todavía no están mejorando" y seguirá siendo necesario mantener y reforzar la respuesta durante "muchos meses difíciles", advirtió el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La zona es tan extensa que resulta difícil hablar de una única epidemia; son muchos brotes en muchos lugares, y tenemos que lograr que la respuesta sea adecuada en cada uno de ellos", analizó en su rueda de prensa semanal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El jefe de la agencia sanitaria de la ONU señaló que hay ciertos avances en la provincia más afectada, Ituri (este de la RDC), con signos que apuntan a una reducción de la transmisión, pero reconoció que las cifras allí siguen siendo elevadas, con 300 nuevos casos y 160 muertes la semana pasada, la mitad del total nacional.

El jefe de la agencia sanitaria de la ONU señaló que hay ciertos avances en la provincia más afectada, Ituri . Foto: Agencias

Por otro lado, más de mil 700 personas se han recuperado en la RDC, y después de cuatro meses la epidemia se ha contenido principalmente en el noreste del país centroafricano, con excepción de un pequeño brote inicial en la vecina Uganda que ya fue detenido.

"Pero no nos equivoquemos, la epidemia sigue creciendo y sigue causando muertes", advirtió, recordando que se han notificado más de 7 mil 200 casos y 3 mil 500 muertes en siete provincias de la RDC.

Tedros alertó por otro lado del rápido aumento de casos en otra provincia del este de la RDC, Kivu del Norte, donde en las últimas dos semanas los casos semanales se han duplicado desde un centenar a más de 200.

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El número de nuevos casos de ébola registrados en Guinea y Sierra Leona cayó la semana pasada a 18 (Foto: Reuters/Archivo)

El director general insistió en las dificultades para contener el brote en una región en conflicto, con amplios movimientos de población y donde las comunicaciones no son siempre sencillas: "En muchas zonas las carreteras son apenas transitables y a menudo resulta difícil llegar hasta la población por vía aérea".

Tedros añadió que "aunque la mayoría de los congoleños apoyan la respuesta, una pequeña minoría ha atacado a trabajadores humanitarios y centros sanitarios, lo que hace que una tarea que ya de por sí es muy exigente sea todavía más difícil".

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