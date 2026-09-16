Culiacán. - Elementos navales en diferentes acciones efectuadas en los municipios de Escuinapa y Mazatlán aseguraron armas de fuego, cartuchos, dos vehículos, sustancias ilícitas y equipos tácticos, sin localizar a personas ligadas a estos hallazgos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en una primera acción de vigilancia terrestre, en la comunidad de la Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, se encontraron dos vehículos, en cuyo interior había dos armas de fuego, cartuchos, cargadores abastecidos, seis placas balística, cuatro chalecos y un casco táctico.

En una primera acción de vigilancia terrestre, en la comunidad de la Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, se encontraron dos vehículos. Foto: Especial

En una acción desplegada por el personal de la Secretaría de Marina, en el marco de la operación “Sable”, sobre la avenida Gaviotas de la ciudad de Mazatlán, fueron encontradas 48 pequeñas bolsitas de plástico con un polvo blanco similar a la cocaína, cuatro bolsas de plástico y un tubo de hierba seca, con las características de la marihuana.

También se encontró un tubo con una sustancia con las características de la marihuana y dos bolsitas con una pastilla en cada una de ellas, sin ser identificada, por lo que todo lo encontrado fue puesto a disposición del ministerio público federal.

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