Julieta Del Río Venegas, excomisionada del Inai, criticó que la declaración patrimonial del exsecretario de Marina (Semar), almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, permanezca reservada, pues recordó que la ley establece que debe de elaborarse una versión pública.

La experta en temas de transparencia cuestionó el “daño real y demostrable” a la seguridad nacional el que se hagan públicos el sueldo y patrimonios declarados por el exsecretario de Marina en el sexenio del presidente López Obrador.

La excomisionada del Inai también criticó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno apruebe que la declaración del almirante en retiro este reservada "con base en disposiciones legales".

“¿Cuál es el daño real y demostrable a la seguridad nacional por conocer el sueldo y las propiedades declaradas por este servidor público? Ninguno, si la ley establece una versión pública.

”Si quien debe garantizar la transparencia que debería de actuar, promueve la opacidad, ¿qué podemos esperar de la rendición de cuentas?”, cuestionó.

Almirante José Rafael Ojeda Durán. Foto: Archivo

Doble blindaje al patrimonio de Ojeda Durán

Este miércoles, EL UNIVERSAL revela que a casi dos años de haber salido del gobierno Federal, el exsecretario de Marina (Semar), almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, tiene un doble blindaje, pues su paradero, bienes, inversiones y ahorros, son un misterio.

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Las declaraciones patrimoniales y de intereses de Ojeda Durán se mantienen reservadas por motivos de seguridad nacional y se podrán conocer hasta el 1 de enero del 2030.

Al consultar en la plataforma Declaranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indica que la información patrimonial del exsecretario de Marina en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra reservada con base en disposiciones legales.

“La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.

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Destaca que el 1 de enero del año pasado, el Comité de Transparencia de la Marina reservó por cinco años las declaraciones patrimoniales de más de 2 mil elementos navales que causaron baja a partir del 1 de octubre 2024 -fecha en que terminó el sexenio de AMLO e inició el actual gobierno- al afirmar que representa un riesgo real, demostrable, e identificable el hacer públicas estas declaraciones al argumentar que se compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional.

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