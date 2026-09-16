Chihuahua, Chih.- Más de 46 mil personas se reunieron en la Plaza del Ángel para celebrar el Grito de Independencia en Chihuahua, encabezado por la gobernadora Maru Campos (PAN) desde el balcón principal de Palacio de Gobierno.

Durante la ceremonia, la mandataria lanzó las tradicionales arengas en honor a los héroes de la Independencia y añadió expresiones relacionadas con Chihuahua y los valores de libertad.

“¡Que viva la dignidad de los chihuahuenses!, ¡Que viva la vida, que viva la verdad y que viva la libertad!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva Chihuahua!”, expresó.

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Campos también recordó a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, además de proclamar “¡Viva la Independencia Nacional!”.

Antes del Grito, la gobernadora encabezó una Guardia de Honor en el altar a la Patria, donde se conmemoró la memoria de Miguel Hidalgo, considerado uno de los principales líderes del movimiento independentista.

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La celebración continuó en la Plaza del Ángel con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el centro de la capital con los colores verde, blanco y rojo.

Foto: Especial

La jornada incluyó presentaciones de Joss Favela, Narce Dalia, La Etiqueta, Charly Díaz y su Rebelión Norteña, además del Concierto Sinfónico del Despecho y Alejandro Ruiz.El cierre estuvo a cargo de Ramón Ayala, quien interpretó parte de su repertorio acompañado de su acordeón ante las familias que acudieron a la celebración.

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