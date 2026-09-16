Cajeme. - Familiares y colectivos de búsqueda solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Miguel Ángel Cota Núñez, de 12 años, quien fue reportado como desaparecido durante la noche del 15 de septiembre en Cajeme.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares y el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, el menor se encontraba en la Plaza Álvaro Obregón, donde se desarrollaban las actividades con motivo de las fiestas patrias.

Miguel Ángel estaba acompañado por su hermana y otros menores. Posteriormente, sus acompañantes se percataron de que ya no se encontraba con ellos y dieron aviso a la familia, que inició su búsqueda.

Al momento de su desaparición, el menor vestía pantalón de mezclilla deslavado, camiseta azul, tenis negros y una gorra, como la que aparece en la fotografía difundida para solicitar ayuda de la población.

Espectáculo con drones en Hermosillo, Sonora. Foto: Especial

La familia señaló que hasta la mañana de este miércoles no había logrado establecer comunicación con Miguel Ángel, por lo que pidió reportar cualquier información que pueda ayudar a determinar su paradero.

La Policía Municipal ya fue informada sobre el caso y participa en las acciones de búsqueda.

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Quienes tengan algún dato que permita localizar al menor pueden comunicarse al 911 o al número 644 127 7784.

Los familiares también pidieron evitar la difusión de versiones no verificadas y hacer llegar cualquier información directamente a las autoridades.

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