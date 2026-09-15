Hermosillo, Son. - Luis Arturo Ozuna Vázquez, guardia de seguridad que laboraba en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, del municipio de Naco, murió luego de permanecer varias semanas hospitalizado tras presentar graves afectaciones respiratorias y neurológicas que su familia atribuye a la inhalación de sustancias liberadas durante el derrame provocado por el descarrilamiento de un tren de Ferromex.

El accidente ocurrió el pasado 26 de julio en el tramo Cananea-Agua Prieta, donde se derramaron aproximadamente 70 mil 300 litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), además de concentrado de cobre.

De acuerdo con sus familiares, Ozuna Vázquez comenzó a presentar dolor de cabeza, mareos y malestar un día después del accidente. Su estado de salud se agravó y fue trasladado de un hospital de Cananea a otro de Nogales, donde una tomografía habría revelado edema cerebral, lesión neurológica y afectación pulmonar compatible con neumonitis química.

Luis Arturo Ozuna Vázquez caminaba hacia su trabajo cuando ocurrió el accidente ferroviario. Al pasar por el lugar, autoridades le exigieron regresar, pero ya se había expuesto al químico.

Luis Arturo Ozuna Vázquez falleció por afectaciones respiratorias y neurológicas, por la presunta exposición a las sustancias derramadas por el descarrilamiento de un tren de Ferromex. | Foto: Especial.

El caso se suma a reportes de habitantes del ejido Cuauhtémoc que en su momento señalaron síntomas como dolor de cabeza, irritación de garganta, ronquera y mareos.

Ferromex ha sostenido que el descarrilamiento ocurrió en una zona despoblada y que no hubo personas lesionadas o afectadas por el incidente.

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Por su parte, autoridades ambientales han reportado al menos cuatro personas con síntomas de intoxicación presuntamente relacionados con la exposición a la sustancia.

El reporte oficial señala que tres góndolas transportaban alrededor de 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque llevaba 72 mil litros de hidrosulfuro de sodio.

Ferromex ha sostenido que el descarrilamiento ocurrió en una zona despoblada y que no hubo personas aferctadas.| Foto: Profepa y Especial.

De ese volumen, aproximadamente 70 mil 300 litros se derramaron.

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La afectación inicial abarca una superficie estimada de 1.7 kilómetros cuadrados.

La Profepa delimitó un área de 5 mil 207 metros cuadrados con impacto directo, aunque el alcance definitivo será determinado mediante estudios de laboratorio.

Al menos cuatro personas habrían resultado afectadas en su salud luego del derrame.

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JACL/cr