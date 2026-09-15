Veinte años después de su lanzamiento original, la película "El Laberinto del Fauno", de Guillermo del Toro, será reestrenada en México, pero ahora en formato 3D.

La cinta llegará a la pantalla grande en exclusiva por Cinépolis a partir del 15 de octubre, tanto en 3D como en 2D 4K, con mejores tecnológicas supervisadas por el propio realizador tapatío.

"Es una película que creo estaremos estrenando en más de 300 cines (juntando las dos versiones)", dice Miguel Rivera, VP Global de Programación de la cadena exhibidora.

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El 3D no es una tecnología en desuso, aunque no fue el boom que prometió ser en sus inicios de la década de los 90s. Para observarla se necesita de unos lentes con una mica roja y otra azul, lo cual da la sensación de que la imagen tiene volumen.

Rivera recuerda que hace un par de años relanzaron con esa tecnología la animación "Coraline" que fue bien aceptada.

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"Fue un exitazo y es algo que queremos replicar con El laberinto del fauno. Sabemos que Guillermo estuvo muy involucrado en toda la posproducción que se tiene que hacer para esa conversión", apunta.

La película se sitúa en los primeros años de la dictadura franquista española, cuando la guerrilla se enfrentaba al ejército, siguiendo a una niña que entabla amistad con un ser mitológico, quien le va ayudando en encontrarse a si misma.

Ivana Baquero, Maribel Verdú ("Y tu mamá también"), Ariadna Gil ("Belle Epoque") y Sergi López ("Sirat") encabezaron el reparto del filme producido por Bertha Navarro.

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En los Premios Oscar 2007, donde estuvo nominada en la categoría de Película en Lengua Extranjera, obtuvo los premios a Mejor Fotografía y Diseño de Producción que quedaron en manos de los mexicanos Guillermo Navarro y Eugenio Caballero, respectivamente.

"El Laberinto del Fauno" es la segunda película de una posible trilogía que aboRda temáticas españolas y que inició con "El Espinazo del diablo".

Recién el cinefotógrafo Guillermo Navarro destapó la existencia de una posibilidad para terminarla.

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"En El espinazo se abordó la guerra civil; en El laberinto al franquismo, ahora es el camino a la democracia, existe una posibilidad, ojalá podamos hacer la tercera", dijo Navarro.

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