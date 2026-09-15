Guanajuato, Gto. - La gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que recibirá a la presidenta Claudia Sheinbaum con empatía y con respeto como se merece, en la visita que realizará a Celaya este viernes 18 de septiembre como parte de sus recorridos por su segundo informe de Gobierno.

Luego de que los mandatarios de oposición han recibido rechiflas e insultos de grupos morenistas en las giras de Sheinbaum por diversas entidades, García Muñoz Ledo descartó que eso vaya a inhibir su participación en las actividades que la mandataria federal realizará en esta entidad.

“Es cierto que en otros estados hemos estado viendo cómo simpatizantes de su movimiento abuchean a los gobernadores”, por lo que algunos han decidido no participar de estos eventos.

“Yo les digo que yo ahí voy a estar, que yo no voy a ese evento por aplausos”, enfatizó.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo que, a pesar de los abucheos a opositores por parte de grupos morenistas en giras de Sheinbaum, participará en el evento. | Foto: Facebook Libia Dennise.

Reiteró que el respeto y la coordinación que siempre ha tenido con la presidenta van a permanecer. “Y vengo a abrirle las puertas de Guanajuato como nuestra presidenta”.

Dijo que a Claudia Sheinbaum siempre se le ha recibido en un marco de respeto institucional, de colaboración. Dijo que en esta ocasión aprovechará la presencia de la presidenta para dar seguimiento a algunos de los temas pendientes con la federación, como el de los trenes para la movilidad en Guanajuato, el acueducto (Presa Solís-León) y la tecnificación; y en materia de seguridad, con la que se avanza fuerte con el gabinete federal.

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Ante comentarios de denostación por parte de líderes de Morena en la entidad, la gobernadora destacó que en Guanajuato “hemos promovido el respeto hacia la presidenta” y lo que se hace bien hay que reconocerlo.

Dijo que estado y federación han trabajado fuerte y "vamos a seguir así".

Por otra parte, Libia Dennise comentó que en estas fiestas patrias se esperan 2 millones de visitantes externos para las actividades que se llevan a cabo en diversos municipios, entre ellos Dolores Hidalgo, Guanajuato y San Miguel de Allende.

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