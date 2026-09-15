Estados | 15-09-26 | 21:17 |

Culiacán, Sin. - El principal artístico programado para la celebración del tradicional Grito de Independencia, , nieto de Vicente Fernández, por un problema de salud que se le presentó en pleno vuelo privado procedente de Las Vegas, Nevada.

A través de un se informó que el cantante tuvo una emergencia médica mientras volaba en un avión privado, por lo que tuvo que ser desviado a la ciudad de Guadalajara, donde tuvo que ser.

El Instituto Sinaloense de la Cultura lamentó este imprevisto de último momento, ya que todo su equipo musical e instrumentos se encuentran en Culiacán y él, al concluir sus presentaciones en Las Vegas, Nevada, tomó un vuelo privado que lo conduciría a la capital del estado, pero en el trayecto presentó problemas de salud.

Las autoridades de Protección Civil del estadio dieron a conocer que, de acuerdo a los pronósticos que se tienen, existen probabilidades muy bajas de que se presenten lluvias durante la tarde-noche de este martes.

Solo en la zona de montañas entre los límites de los estados de Durango y Chihuahua es posible que tenga lluvias de ligeras a moderadas.

También te puede interesar

[Publicidad]

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]