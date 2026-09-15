Culiacán, Sin. - El principal artístico programado para la celebración del tradicional Grito de Independencia, Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, canceló de último momento su presentación en Culiacán por un problema de salud que se le presentó en pleno vuelo privado procedente de Las Vegas, Nevada.

A través de un comunicado oficial se informó que el cantante tuvo una emergencia médica mientras volaba en un avión privado, por lo que tuvo que ser desviado a la ciudad de Guadalajara, donde tuvo que ser internado en un hospital.

El Instituto Sinaloense de la Cultura lamentó este imprevisto de último momento, ya que todo su equipo musical e instrumentos se encuentran en Culiacán y él, al concluir sus presentaciones en Las Vegas, Nevada, tomó un vuelo privado que lo conduciría a la capital del estado, pero en el trayecto presentó problemas de salud.

Las autoridades de Protección Civil del estadio dieron a conocer que, de acuerdo a los pronósticos que se tienen, existen probabilidades muy bajas de que se presenten lluvias durante la tarde-noche de este martes.

Solo en la zona de montañas entre los límites de los estados de Durango y Chihuahua es posible que tenga lluvias de ligeras a moderadas.

También te puede interesar

[Publicidad]

Detienen a dos presuntos implicados en homicidio de “El Piturris” en Ciudad Obregón, Sonora; aseguran armas y droga

Caso Claudia Tacoronte no es el único; van 5 estudiantes asesinadas en Universidad de Morelos, mira la cronología

Muere niño en escuela de Parras, Coahuila; padecía condición cardiaca

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr