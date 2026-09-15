Culiacán, Sin. - En la celebración de los festejos del Grito de Independencia en el municipio de Escuinapa, en el que solo se instalará una verbena popular, no se permitirá el uso de drones ni ningún tipo de pirotecnia, a fin de mantener la tranquilidad y evitar accidentes, sobre todo entre los menores de edad.

A través de un nuevo comunicado emitido por el ayuntamiento, se dio a conocer que en los tradicionales festejos patrios, ningún dron podrá sobrevolar la cabecera municipal de Escuinapa, ni se va a permitir la venta, ni detonación de productos de pirotecnia, por generar muchos estruendos y alarmas entre la población.

En los festejos patrios, ningún dron podrá sobrevolar la cabecera municipal de Escuinapa. 15/09/2026. | Foto: Facebook: @GobiernoDeEscuinapa.

Las autoridades de este ayuntamiento, que la mañana del lunes pasado habían manifestado la cancelación de los festejos por cuestiones de seguridad, por la tarde rectificaron la postura y anunciaron que se llevaría a cabo el evento protocolario del Grito de Independencia y se celebraría con una verbena popular.

A raíz de la serie de eventos de violencia que se han escenificado desde hace dos meses en ese municipio del sur del estado, el presidente municipal, Víctor Díaz Simental, externó que se desea que las familias convivan y disfruten de la verbena popular que se va a instalar.

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