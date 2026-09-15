Monterrey, Nuevo León. - Siete presuntos integrantes de un grupo criminal fueron abatidos y dos personas fueron detenidas durante un enfrentamiento con elementos de Fuerza Civil y la Defensa, registrado la noche del lunes en General Treviño, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los hechos ocurrieron durante el Operativo Muralla, implementado en ese municipio a partir de labores de inteligencia que permitieron detectar varios vehículos en los que viajaban civiles armados.

De acuerdo con el reporte oficial, los ocupantes de las unidades dispararon contra los elementos de seguridad al percatarse de su presencia. Los agentes respondieron al ataque, lo que derivó en el enfrentamiento.

Como parte de las acciones posteriores, las autoridades aseguraron siete armas de fuego, cartuchos y equipo táctico. También localizaron dos vehículos que fueron consumidos por el fuego durante el intercambio de disparos.

La dependencia estatal indicó que las unidades se incendiaron debido a que en su interior había material flamable.

Ninguno de los elementos de Fuerza Civil o de la Defensa que participaron en el operativo resultó herido, según el informe difundido por las autoridades.

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Abaten a siete presuntos criminales tras enfrentamiento en General Treviño, Nuevo León durante operativo Muralla. Foto: Archivo

Aseguran armas y vehículos incendiados tras el choque

Después del enfrentamiento, Fuerza Civil y personal de la Defensa mantuvieron un despliegue en el área, con apoyo de elementos de Protección Civil para controlar el incendio de los vehículos.

También fueron realizados vuelos de reconocimiento para reforzar las condiciones de seguridad del personal que permanecía en el sitio.

La autoridad estatal señaló que no se reportaron vehículos de civiles afectados por los hechos.

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Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudió al lugar para iniciar las investigaciones y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades no dieron a conocer en el comunicado la identidad de las siete personas abatidas ni de los dos detenidos.

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