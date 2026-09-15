Culiacán, Sin. - En la celebración del tradicional Grito de la Independencia, en el que se contará con una caravana artística, cultural y juegos de pirotecnia, en la que se espera una asistencia superior a las 20 mil personas, se instalarán dos anillos de seguridad en torno al Palacio de Gobierno y se dispondrá de tres rutas de camiones gratuitas.

La seguridad en torno al Palacio de Gobierno y zonas cercanas estará a cargo de una coordinación entre los elementos de seguridad municipal, estatal y federal, con la instalación de una unidad móvil del C4.

Las autoridades estatales, a través de los miembros del gabinete, solicitaron a sus trabajadores y burócratas que acudan a la Noche Mexicana que se celebrará en la explanada, en la que tendrá la presentación de varios artistas, entre ellos, Alex Hernández, nieto de Vicente Fernández.

Se instalarán dos anillos de seguridad en torno al Palacio de Gobierno. 15/09/2026. | Foto: Especial.

En Palacio de Gobierno, las actividades públicas concluirán este martes a la una de la tarde, para que una hora después se coloque el primer anillo de seguridad, que consta del cierre de la circulación por las avenidas Insurgentes, Lázaro Cárdenas y José Barraza, a fin de que se inicie la colocación de puestos comerciales con antojitos.

Tres horas después, se cerrará el segundo anillo que comprende desde la avenida Nicolás Bravo, Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, justo en la glorieta a Cuauhtémoc, por lo que se tendrá un cierre total a la circulación en este polígono.

Las autoridades estatales anunciaron que, para facilitar el traslado a los asistentes a las fiestas patrias, se dispondrá de ciento cuarenta y cuatro camiones del transporte urbano que cubrirán tres rutas hasta las dos de la mañana del miércoles 16 de septiembre.

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Se espera una asistencia superior a las 20 mil personas. 15/09/2026. | Foto: Especial.

A partir de las seis de la tarde, iniciarán las fiestas, con la presentación del dueto Music Star, con una duración de una hora; posteriormente, el espectáculo estará a cargo de la compañía folclórica, acompañada de la Banda Costa de Sinaloa.

Será entre las nueve de la noche y las 10:45 cuando el público que asista al evento de las fiestas patrias disfrutará del primer concierto a cargo del cantante mexicano Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández.

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JACL/cr