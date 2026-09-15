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Los Ángeles.- El magnate Elon Musk ha abogado para que los principales desarrolladores de inteligencia artificial sometan sus modelos a revisiones de seguridad y colaboren entre sí para probarlos, en medio de los llamamientos de los líderes del sector, que advierten sobre los peligros de esta tecnología.
El director ejecutivo de Tesla y SpaceX se hizo eco de las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de la IA durante su intervención en la cumbre All-In Summit, que se lleva a cabo en Los Ángeles, y donde participan los dirigentes de los más importantes desarrolladores de esta tecnología.
"Creo que lo más sensato sería, cuanto antes —si no de inmediato—, que los principales competidores en IA probaran los modelos de los demás; de este modo, los sistemas de pruebas de seguridad de cada empresa evaluarían los modelos de todas las demás", explicó Musk en su participación remota la noche del lunes.
En concreto, el magnate afirmó que tanto su empresa, como OpenAI, Anthropic, Google, Meta y "tres o cuatro de las principales compañías chinas" deberían permitir que sus rivales sometieran sus modelos a pruebas de evaluación de seguridad, según información citada por CNBC.
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"En lugar de corregir tu propia tarea, al menos tendrías a competidores evaluándola y dando la voz de alarma si detectan algún motivo de preocupación", indicó el dueño de xAI.
La propuesta de Musk se produce cuando los máximos responsables de laboratorios punteros como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI), y Demis Hassabis (Google DeepMind) han instado a bajar el ritmo de desarrollo del sector para permitir que las salvaguardas alcancen el ritmo de la tecnología.
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La oleada de mensajes se dio tras los comentarios del investigador tecnológico Jacob Coxon, exempleado de Anthropic y OpenAI, que dijo que la IA podría hacer realidad las películas de ciencia ficción y acabar con toda la humanidad antes de que termine la década.
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