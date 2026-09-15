El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, anunció que las comparecencias de funcionarios federales, por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciarán el próximo 29 de septiembre.

La primera en comparecer, ante la Jucopo, será la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y al día siguiente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, ante el pleno.

También serán citados a comparecer los titulares de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Las primeras comparecencias van a ser el 29 y el 30. Viene la secretaria de Gobernación a la Jucopo, el día 29; y el día 30 viene el secretario de Hacienda al Pleno; y luego viene el secretario de Economía; viene el Secretario de Seguridad, viene el Secretario de Educación”, explicó.

Monreal Ávila detalló que los secretarios de Gobernación, Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana comparecerán en privado ante la Junta de Coordinación Política.

Y los titulares de la SHCP, de Educación Pública y de Bienestar comparecerán ante el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión pública.

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El legislador morenista explicó que las comparecencias privadas tienen el objetivo de cuidar la confidencialidad de la información, “porque son datos que pueden generar situaciones muy complejas si se conocen públicamente”.

Finalmente, Monreal dijo que no se contempla citar a comparecer a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, “pero sí la fiscal General de la República”, Ernestina Godoy Ramos.

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