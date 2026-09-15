La creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a posibles casos de financiamiento extranjero o injerencia digital en la elección del próximo año, propuesto por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, no tiene el aval de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó Rubén Moreira, coordinador del PRI.

“No hay comisión formada. Tengo entendido que hay una propuesta. Lo que ustedes vieron que circuló es un acuerdo que no cuenta con el aval en su formulación ni siquiera de la Junta de Coordinación Política. Nosotros nos vamos a oponer, y es uno de esos empujones que le da Morena para restringir a los medios de comunicación, para tratar de censurar. Y como están viendo que van a perder las elecciones, pues están buscando pretextos”, dijo.

El legislador priista aseguró que con dicha propuesta, Morena busca controlar lo que se publica en las redes sociales y presionar a los medios de comunicación.

“Es presionar a la prensa, es que se acabe la libertad de expresión en el país. Es un acto desesperado porque las redes sociales ya las perdió Morena. Ellos tienen cientos de granjas de bots, tienen estos influencers… la presidenta de Morena le da instrucciones a tipos que luego dicen que ganaron el Premio Nacional de Periodismo… como todo los está abrumando, pues ahora quieren que nadie postee, ni tuitee, ni suba nada al Facebook”, expresó.

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