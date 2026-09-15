“El patriotismo, desde el gobierno, se demuestra con responsabilidad, honestidad, cercanía, resultados y entender que el poder no es un privilegio, es una responsabilidad", afirmó el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, al encabezar la ceremonia con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México.

Ante integrantes del consejo de la alcaldía, directoras y directores generales, personal de estructura, trabajadoras y trabajadores, así como vecinas y vecinos, el edil destacó que honrar a México desde el servicio público significa “actuar con responsabilidad, honestidad y cercanía con la ciudadanía”.

Durante su mensaje, Gutiérrez Aguilar dijo que la conmemoración del inicio de la Independencia Nacional representa también una oportunidad para recordar que México se construye todos los días desde las instituciones.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, encabezó la ceremonia con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México. 15/09/2026. | Foto: Especial.

"México es grande precisamente porque en él caben distintas ideas, distintas voces, distintas maneras de entender nuestro futuro. La unidad no significa pensar igual, la unidad significa caminar hacia un mismo objetivo: que a México le vaya mejor y que las familias coyoacanenses tengan mejores condiciones de vida", apuntó.

Señaló que hoy la patria se defiende de una manera distinta: “combatiendo la desigualdad, construyendo comunidades más seguras, rechazando la violencia y la discriminación, respetando la ley y generando oportunidades para quienes más lo necesitan”.

Destacó que esto se refleja en el trabajo que realiza diariamente en su gobierno para lograr una alcaldía más segura, limpia, ordenada, accesible e incluyente, con mejores servicios públicos y espacios dignos para las familias.

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Finalmente, llamó a mantener viva la identidad nacional, trabajar unidos sin distinciones políticas para construir un mejor Coyoacán. “Ser mexicano es estar juntos; ser coyoacanense es trabajar por las familias, siempre del lado de la gente, siempre 24/7, siempre imparables”.

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